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    4. Evdeki karıncalardan sonsuza dek kurtulun! Karıncaları evden uzaklaştıran doğal çözüm

    Evdeki karıncalardan sonsuza dek kurtulun! Karıncaları evden uzaklaştıran doğal çözüm

    20.07.2023 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Evde karıncaların çoğalması özellikle bahar ve yaz aylarının gelmesiyle daha fazla görülmeye başladı. Karıncaları kovmak için çeşitli kimyasal ürünleri kullanmak yerine doğal ürünler ile de kesin çözüme kavuşabilirsiniz. Bu sağlığınız için de daha güvenl olacaktır. Evdeki karıncaları kovmak için her evde bulunan etkili doğal malzemeyi kullanabilirsiniz.

    Karıncaları evden uzaklaştırmak için çeşitli çözüm yolları araştırılıyor. Özellikle mutfakta, balkonda ve bahçede artış gösteren karınca istilalarından doğal ve etkili çözüm yolları ile sonsuza dek kurtulabilirsiniz. İşte karıncaları uzaklaştırmanın etkili yolu...

    NANE YÖNTEMİ İLE KARINCALARI YOK ETME

    Karıncalar, nane kokusunu sevmezler ve izlerini içeren bölgelerden uzak dururlar. 10 damla nane uçucu yağı ve bir bardak su karışımı hazırlayın. Karıncaları bulduğunuz her yere serpin. Bunu günde iki kez tekrarlayın. Sıvı karışım yerine kurutulmuş nane serpebilirsiniz.

    nane yağı

    TUZ YÖNTEMİYLE KARINCALARI YOK ETME

    Karıncaların evin içine girdiği köşelere tuz serpmek karıncaları uzak tutmaya yardımcı olur. Yapmanız gereken tek şey, suyu kaynatmak ve çözülünceye kadar karıştırmak için büyük miktarda tuz eklemek. Bir sprey şişesine dökün ve karıncaların girmeye eğilimli olduğunu düşündüğünüz yerlere püskürtün.

    tuzlu su

    Karıncalar evlere yiyecek bulmak için girer, yuvalarını genellikle evin dışına yapar ve koloniler halinde yaşarlar. Zaman zaman birçok kişi evini karıncalar bastığı için çözüm yolları aramak zorunda kalıyor.

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