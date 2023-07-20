Evdeki karıncalardan sonsuza dek kurtulun! Karıncaları evden uzaklaştıran doğal çözüm

Karıncaları evden uzaklaştırmak için çeşitli çözüm yolları araştırılıyor. Özellikle mutfakta, balkonda ve bahçede artış gösteren karınca istilalarından doğal ve etkili çözüm yolları ile sonsuza dek kurtulabilirsiniz. İşte karıncaları uzaklaştırmanın etkili yolu...

NANE YÖNTEMİ İLE KARINCALARI YOK ETME

Karıncalar, nane kokusunu sevmezler ve izlerini içeren bölgelerden uzak dururlar. 10 damla nane uçucu yağı ve bir bardak su karışımı hazırlayın. Karıncaları bulduğunuz her yere serpin. Bunu günde iki kez tekrarlayın. Sıvı karışım yerine kurutulmuş nane serpebilirsiniz.

TUZ YÖNTEMİYLE KARINCALARI YOK ETME

Karıncaların evin içine girdiği köşelere tuz serpmek karıncaları uzak tutmaya yardımcı olur. Yapmanız gereken tek şey, suyu kaynatmak ve çözülünceye kadar karıştırmak için büyük miktarda tuz eklemek. Bir sprey şişesine dökün ve karıncaların girmeye eğilimli olduğunu düşündüğünüz yerlere püskürtün.

Karıncalar evlere yiyecek bulmak için girer, yuvalarını genellikle evin dışına yapar ve koloniler halinde yaşarlar. Zaman zaman birçok kişi evini karıncalar bastığı için çözüm yolları aramak zorunda kalıyor.

