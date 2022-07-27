Evdeki malzemelerle kendi temizleyicinizi yapın! İnatçı lekeleri söker atar, camları tertemiz yapar

Cam temizliği en çok uğraştıran yerlerden biridir. Önce deterjanlı suyla silip, sonra durulayıp en sonda da kuru bezle silinen camlardan genellikle istenilen sonuç alınamaz. Tek özelliği cam temizliği olan deterjanlar ise çok pahalı. Maliyetli cam temizleyicileri kullanmadan önce efsane formülü denemeye ne dersiniz.

EV YAPIMI CAM TEMİZLEYİCİ

Doğru formülle mükemmel cam temizleyiciyi yapabileceğinizi biliyor musunuz? Bu küçük numara sayesinde bir daha cam temizleyicilere para vermek zorunda kalmayacaksınız.

Bir kaba 4 litre ılık su, 100 ml beyaz sirke ve 1 çay kaşığı bulaşık deterjanı koyun. Karışımı plastik şişelere koyun. Bol miktarda cam temizleyiciye sahip olmak, büyük miktarda tasarruf etmenizi sağlayacak. Camların pırıl pırıl olması ise cabası!



