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Çuvalla para ödemeyin! Profesyonellerin bilmenizi istemediği temizlik hileleri

27.07.2022 07:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Temizlik yapmayı sevmeyenler için ev içindeki birçok iş angarya gelebilir. Temizlik özellikle de ev hijyeninin önemi Covid-19 virüsüyle beraber çok önemli bir hal aldı. Hijyen sorunuyla karşı karşıya kalmamak için düzenli ve kapsamlı bir temizlik rutininiz olmalı. Sadece profesyonellerin bildiği temizlik hileleri ile siz de evinizi pırıl pırıl yapın.

Çuvalla para ödemeyin! Profesyonellerin bilmenizi istemediği temizlik hileleri

Geniş kapsamlı bir ev temizliği için saatler ayırmanız gerekebilir. Hatta 1-2 gün bile sürebilir. Temizlik yapmayı sevmiyor olabilirsiniz veya buna harcayacak zamanınız da olmayabilir. Ev temizliği için işin profesyonelleri ile anlaşmak isteyebilirsiniz. Ancak bu da bütçenize ek bir yük olabilir. Temizlik uzmanlarına para vermeden önce profesyonellerin bilmenizi istemediği basit ama zekice tüyolarla etkili bir ev temizleme sistemini denemeye ne dersiniz?

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SU LEKELERİNİ LİMONLA OVALAYIN

Mutfak ve banyolardaki çelik aparatlarda ortaya çıkan su ve kireç lekeleri direkt olarak göze çarptığı için çok sinir bozucu olabilir. Ancak bunu yok etmenin çok basit bir yolu var. Çeliği pırıl pırıl yapmak için sadece bir limona ihtiyacınız var.

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Leke olan yerleri limonla ovalayın. En iyi sonucu elde etmek için limonu çelik tıkaç, soğutucu, fırın veya diğer aparatlara doğrudan sürün. Narenciye özü ve normal yağlar, dakikalar içinde yardımcı olacaktır!

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BEBEYAĞI KULLANIN

Limonla su ve kireç lekelerini temizledikten sonra, temizlik yaptığınız yerin göz alıcı ışıltıda ve mis gibi kokmasını istiyorsanız bebe yağı imdadınıza koşuyor. Kusursuz bir yüzey elde etmek için, mikrofiber beze bebe yağı püskürtün ve ovalayın. Kısa süre önce temizlenmiş işlenmiş çeliğiniz ilk günkü gibi görünecek.

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MOBİLYALARI MUZ KABUĞU İLE TEMİZLEYİN

Kulağa garip geldiğinin farkındayız ama pek çok temizlik uzmanı bu yeni numaraya güveniyor! Muz kabukları, mobilyalarda oluşan çizikleri silmek için birebir. Özellikle hassas deriden olan mobilyaları temizlemek için önce muz kabuğunun içiyle silin sonrasında ise mikrofiber bezle üzerinden geçin. Birkaç dakikalık temizlikle mobilyalarınız harika görünecek.

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AHŞAP YÜZEYLERİ ZEYTİNYAĞI VE SİRKEYLE SİLİN

Ahşap yüzeyler, çok çabuk çizilebilir ve lekelenebilir. Çok sayıda temizlik profesyoneli çizilmiş ahşap yüzeyleri temizlemek için zeytinyağı - sirke yöntemini kullanıyor.

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Bir kabın içine hazırladığınız eşit miktardaki zeytinyağı ve sirkeden oluşan karışımı yüzeylere püskürtüp yumuşak bir bezle silebilirsiniz.


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