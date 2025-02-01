Evdeki rutinlerine göre ilişki durumunu tahmin ediyoruz!

Evdeki rutinlerin ilişkin hakkında bir şeyler söylüyor!

1/8 Bulaşık yıkama sıklığın nasıl? Yemekten sonra hemen yıkarım, birikmesine izin vermem. Biraz birikir ama sonunda yıkarım. Genelde başkası yıkasın diye beklerim.

2/8 Evde yemek yapma konusunda nasılsın? Mutfağın şefi benim, her gün yemek yaparım. Ara sıra yaparım ama genelde pratik şeyler. Yemek yapmayı pek sevmem, dışarıdan söylerim.

3/8 Evi düzenli tutmak senin için ne kadar önemli? Düzen benim için her şey. Dağınıklığa dayanamam. Ara sıra toparlarım ama çok da dert etmem. Dağınıklıkla barışık biriyim, rahat olsun yeter.

4/8 Hiç bulaşıkları tezgahta birkaç gün beklettiğin oldu mu?

5/8 Devam edelim! Boş bir akşamın var. Ne yaparsın? Evde film izler, rahat bir akşam geçiririm. Kitap okur ya da hobilerime vakit ayırırım. Dışarı çıkıp sosyalleşirim.

6/8 Bir ev dizaynı seçer misin?

7/8 Çamaşır yıkama alışkanlığın nasıl? Kıyafet birikir birikmez hemen yıkarım. Haftada bir planlı şekilde çamaşır yıkarım. Çamaşır yıkama mı? Pek ilgilenmiyorum.