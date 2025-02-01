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Evdeki rutinlerine göre ilişki durumunu tahmin ediyoruz!

03.01.2025 01:58
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Evdeki rutinlerin ilişki hayatın hakkında çok şey söylüyor olabilir. Bulaşık yıkamaktan dizi izleme alışkanlıklarına kadar her detay, aslında tahmin ettiğimizden daha anlamlı. Peki evdeki alışkanlıklarına bakarak ilişki durumunu doğru tahmin edebilir miyiz? Öğrenmek için aşağı kaydır!

Evdeki rutinlerine göre ilişki durumunu tahmin ediyoruz!

Evdeki rutinlerin ilişkin hakkında bir şeyler söylüyor!

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Bulaşık yıkama sıklığın nasıl?

Bulaşık yıkama sıklığın nasıl?
Yemekten sonra hemen yıkarım, birikmesine izin vermem.
Biraz birikir ama sonunda yıkarım.
Genelde başkası yıkasın diye beklerim.
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Evde yemek yapma konusunda nasılsın?

Evde yemek yapma konusunda nasılsın?
Mutfağın şefi benim, her gün yemek yaparım.
Ara sıra yaparım ama genelde pratik şeyler.
Yemek yapmayı pek sevmem, dışarıdan söylerim.
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Evi düzenli tutmak senin için ne kadar önemli?

Evi düzenli tutmak senin için ne kadar önemli?
Düzen benim için her şey. Dağınıklığa dayanamam.
Ara sıra toparlarım ama çok da dert etmem.
Dağınıklıkla barışık biriyim, rahat olsun yeter.
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Hiç bulaşıkları tezgahta birkaç gün beklettiğin oldu mu?

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Devam edelim! Boş bir akşamın var. Ne yaparsın?

Devam edelim! Boş bir akşamın var. Ne yaparsın?
Evde film izler, rahat bir akşam geçiririm.
Kitap okur ya da hobilerime vakit ayırırım.
Dışarı çıkıp sosyalleşirim.
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Bir ev dizaynı seçer misin?

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Çamaşır yıkama alışkanlığın nasıl?

Çamaşır yıkama alışkanlığın nasıl?
Kıyafet birikir birikmez hemen yıkarım.
Haftada bir planlı şekilde çamaşır yıkarım.
Çamaşır yıkama mı? Pek ilgilenmiyorum.
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Son sorudayız! Evde kahve ya da çay keyfi yapıyor musun?

Son sorudayız! Evde kahve ya da çay keyfi yapıyor musun?
Çay-kahve keyfim olmadan olmaz.
Ara sıra yaparım ama bağımlı değilim.
Genelde dışarıda içerim, evde pek yapmam.
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yaşam Philips Yaşam Kategorisi
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