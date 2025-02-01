Evdeki rutinlerine göre ilişki durumunu tahmin ediyoruz!

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Bulaşık yıkama sıklığın nasıl?
Yemekten sonra hemen yıkarım, birikmesine izin vermem.
Biraz birikir ama sonunda yıkarım.
Genelde başkası yıkasın diye beklerim.
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Evde yemek yapma konusunda nasılsın?
Mutfağın şefi benim, her gün yemek yaparım.
Ara sıra yaparım ama genelde pratik şeyler.
Yemek yapmayı pek sevmem, dışarıdan söylerim.
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Evi düzenli tutmak senin için ne kadar önemli?
Düzen benim için her şey. Dağınıklığa dayanamam.
Ara sıra toparlarım ama çok da dert etmem.
Dağınıklıkla barışık biriyim, rahat olsun yeter.
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Devam edelim! Boş bir akşamın var. Ne yaparsın?
Evde film izler, rahat bir akşam geçiririm.
Kitap okur ya da hobilerime vakit ayırırım.
Dışarı çıkıp sosyalleşirim.
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Çamaşır yıkama alışkanlığın nasıl?
Kıyafet birikir birikmez hemen yıkarım.
Haftada bir planlı şekilde çamaşır yıkarım.
Çamaşır yıkama mı? Pek ilgilenmiyorum.
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Son sorudayız! Evde kahve ya da çay keyfi yapıyor musun?
Çay-kahve keyfim olmadan olmaz.
Ara sıra yaparım ama bağımlı değilim.
Genelde dışarıda içerim, evde pek yapmam.