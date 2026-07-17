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Evdeki sinek istilasına 10 saniyede son! Her gün bunu yapın

Yaz aylarında evlere doluşan sineklerden kurtulmanın sanıldığı kadar zor olmadığı ortaya çıktı. Uzmanların da önerdiği basit bir yöntem, yalnızca 10 saniyede mutfak giderindeki sinekleri ve larvalarını yok ederek istilanın önüne geçebiliyor.

Evdeki sinek istilasına 10 saniyede son! Her gün bunu yapın
Nilgün Arabacı

Yaz sıcaklarının artmasıyla birlikte evlerde sinek sorunu da büyüyor. Çöp kutuları ve meyveler genellikle ilk şüpheli olsa da, uzmanlara göre sineklerin en sevdiği üreme alanlarından biri mutfak giderleri. Günlük uygulanacak kısa bir temizlik rutini ise sorunu büyük ölçüde ortadan kaldırabiliyor.

Yaz aylarında sıcak havanın etkisiyle çoğalan sinekler, özellikle mutfaklarda ciddi bir sorun haline gelebiliyor. Ancak evde uygulanabilecek basit bir yöntem, sineklerin üremesini engelleyerek istilanın önüne geçmeye yardımcı oluyor.

Gazeteci Katherine McPhillips, bu yaz yaşadığı yoğun sinek sorununu çözmek için mutfak giderine her sabah yaklaşık 10 saniye boyunca kaynar su dökmeye başladığını ve kısa sürede olumlu sonuç aldığını anlattı.

Uzmanlara göre mutfak giderleri; sıcak, nemli yapısı ve içinde biriken yiyecek kalıntıları nedeniyle sineklerin yumurta bırakması için ideal ortam oluşturuyor. Gözle görülmeyen bu alanlar, fark edilmediğinde sinek popülasyonunun hızla artmasına neden olabiliyor.

Gidere dökülen kaynar su ise hem borularda bulunan sinekleri ve larvaları etkisiz hale getiriyor hem de sinekleri çeken yağ ve organik kalıntıların çözülmesine yardımcı oluyor. Böylece sineklerin ilgisini çeken kötü kokular da büyük ölçüde ortadan kalkıyor.

McPhillips, kimyasal böcek ilaçlarını ev içinde kullanmak istemediğini belirterek, bu basit yöntemi uygulamaya başladıktan sonra pencerelerini rahatlıkla açık bırakabildiğini ve sineklerin mutfağa girmediğini ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
sinek
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