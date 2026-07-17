KADIN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Yaşam

Mesleği hayatını değiştirdi: Vegandı, kasap oldu!

Ankara'da üniversite sınavına hazırlandığı dönemde kasiyer olarak adım attığı kasapta mesleği öğrenerek usta öğretici olan Başak Subaşı (23), bir dönem benimsediği vegan yaşam tarzını da geride bıraktı. Kasaplık eğitimi aldıktan sonra hayvansal gıdalara bakış açısının değiştiğini belirten Subaşı, "En büyük hedefim kadın çıraklar yetiştirmek ve kadınların ağırlıklı olduğu bir işletme kurmak" dedi.

Mesleği hayatını değiştirdi: Vegandı, kasap oldu!

Başak Subaşı, üniversite sınavına hazırlandığı dönemde ailesinin yönlendirmesiyle kasapta kasiyer olarak çalışmaya başladı. Hedeflediği diş protez bölümüne yerleşemeyen Subaşı, Gazi Mesleki Eğitim Merkezi Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı Kasaplık Bölümü’ne kayıt yaptırdı.

Mesleği hayatını değiştirdi: Vegandı, kasap oldu! 1

Subaşı, staj sürecinde tezgahın arkasına geçerek mesleği öğrenmeye başladı. Temmuz 2023’te ustalık belgesini alan Subaşı, Şubat 2024’ten bu yana usta öğretici olarak görev yapıyor.

Bir dönem vegan yaşam tarzını benimseyen ve et ile hayvansal ürün tüketmeyen Subaşı, kasaplık mesleğini öğrenmeye başladıktan sonra bu konudaki bakış açısının değiştiğini, zamanla bazı hayvansal gıdaları yeniden tüketmeye başladığını söyledi.

Mesleği hayatını değiştirdi: Vegandı, kasap oldu! 2

"KASAPLIK BENİ MUTLU EDİYOR"

Subaşı, üniversiteye hazırlanırken motosiklet alma hayali kurduğunu belirterek, “Babama bunu söylediğimde beni mahallemizdeki kasaba yönlendirdi. Önce kasiyer olarak işe başladım. Üniversite sınavına girdim ancak istediğim bölümü 3 puanla kaçırdım. Bu işi yapmak istemiyordum. Ailemdeki herkes üniversite öğrenimi aldığı için 'Benim de eğitim almam gerekiyor' düşüncesi oluştu. Sonrasında meslek lisesine geri dönme kararı aldım ve kasaplık adına tekrar staj yapmaya başladım. Sonrasında kasaplığı meslek olarak öğrenmeye karar verdim. Tezgahın arkasına geçtikçe bu işi sevdiğimi fark ettim. El becerisi gerektiren meslekleri her zaman seviyordum. Kasaplık da beni mutlu eden bir meslek oldu” dedi.

Mesleği hayatını değiştirdi: Vegandı, kasap oldu! 3

"USTALARIM İŞ ÖĞRETMEK İSTEMEDİ"

Kasaplık sektöründe kadın olmanın bazı zorluklarını yaşadığını belirten Subaşı, “İlk zamanlarda birçok usta bana iş öğretmek istemedi. Ben de onları izleyerek, araştırarak ve internet üzerindeki videolardan faydalanarak kendimi geliştirdim. Mesleğe başlamadan önce vegandım. Et ve hayvansal ürünlerden uzak duruyordum. İşe başladıktan sonra bu durum değişti. Kurban Bayramı benim için çok zor geçerdi. Etin kokusundan rahatsız olur, hiçbir hayvansal ürünü tüketmezdim. İş yerinde ilk etapta yumurtayla bu süreci aşmaya başladım. Arkadaşlarım zamanla bana önce yumurtayı, ardından eti tattırdı. İşin içinde oldukça ön yargılarım kırıldı. Şu anda et tüketiyorum; ancak sakatat yemeyi hala tercih etmiyorum. Buna rağmen hazırlamak benim işimin bir parçası. Bu halimden mutluyum” diye konuştu.

Mesleği hayatını değiştirdi: Vegandı, kasap oldu! 4

"HEDEFİM KADIN ÇIRAKLAR YETİŞTİRMEK"

Kadın kasap olmasına müşterilerin ilk etapta şaşırdığını söyleyen Subaşı, “Müşteriler genellikle ‘Ustanız nerede?’ diye soruyor. Ben de ustanın kendim olduğunu söyleyince şaşırıyorlar. Bazıları çok destek oluyor, bazıları ise ‘Bu işi neden yapıyorsun? Bu kadar güzelsin maden neden buradasın’ diye tepki gösteriyor. İlk bıçağı elime 2022 yılında aldım. O günden bu yana bıçakları biriktiriyorum. İleride kendi kasap dükkanımı açtığımda bunları sergilemek istiyorum. En büyük hedefim kadın çıraklar yetiştirmek ve kadınların ağırlıklı olduğu bir işletme kurmak" dedi.

Mesleği hayatını değiştirdi: Vegandı, kasap oldu! 5
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mynet tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye'de köylerden topluyor, yurt dışında satıyorTürkiye'de köylerden topluyor, yurt dışında satıyor
Bu tarihlerde doğanlara para akıyor! Para kapısının açık olduğu 4 günBu tarihlerde doğanlara para akıyor! Para kapısının açık olduğu 4 gün

Anahtar Kelimeler:
Kasap Ankara vegan beslenme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.