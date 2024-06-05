KADIN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Mynet Soran Anne Platformu

1 Bebeğinizin cinsiyeti nedir?
2 Bebeğinizin yaşını belirtir misiniz?
3 Sizlere hangi konuda yardımcı olmamızı istersiniz?
4 Öğrenmek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. KADIN
    3. Yaşam
    4. Evdeki sinekler bu tuzağa düşüyor! Sivrisineklerden kurtulmanın en ucuz ve etkili yolu

    Evdeki sinekler bu tuzağa düşüyor! Sivrisineklerden kurtulmanın en ucuz ve etkili yolu

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    05.06.2024 08:56
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Yaz aylarının gelmesi ve havaların ısınmasının ardından sivrisinekler de artış göstermeye başladı. İçeriğinde bulunan kimyasallar sebebiyle pek tercih edilmeyen sinek kovucu spreyler yerine doğal karışımlar hayat kurtarıyor. Doğal yöntemler de sineklerden kurtulmada oldukça etkili. Sivrisineklerin kabusu olan bu karışım sizi sineklerden sonsuza kadar kurtaracak.

    Evdeki sinekler bu tuzağa düşüyor! Sivrisineklerden kurtulmanın en ucuz ve etkili yolu

    Sıcak yaz günlerinin başlamasıyla birlikte sinek şikayetleri de artmaya başladı. Ortamdaki sinekleri kovmak için öldürücü kimyasalları kullanmak yerine doğal yöntemleri seçebilirsiniz. Sık gelen ve rahatsız eden sineklerden kurtulmak istiyorsanız çözümü çok basit. Evde kolaylıkla yapabileceğiniz doğal sinek kovucu karışımla sinek ısırıklarını engelleyebilirsiniz. Sivrisineklerin tuzağına düştüğü bu karışım sayesinde işiniz çok kolay.

    DOĞAL SİNEK İLACI KARIŞIMI

    BEYAZ SİRKE

    KARIŞIM İÇİN GEREKLİ MALZEMELER:

    • 1 yemek kaşığı sirke
    • 1 yemek kaşığı bulaşık deterjanı
    • 1 tatlı kaşığı toz şeker
    • Çay bardağı
    • Su

    Ekran görüntüsü 2024-06-05 085336

    KARIŞIMIN YAPILIŞI VE UYGULANIŞI:

    Tüm malzemeleri çay bardağına koyup üzerine su ekleyin ve karıştırın. Mutfağınızda veya odanızda bir köşede 3 gün tutun. Sabredin be bekleyin. Kabus sinekler mutlaka bu tuzağa düşeceklerdir. Mutlaka çocukların ulaşamayacağı yüksek bir yere koymaya özen gösterin.

    Vitrin


    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Mutfak aspiratöründe biriken yağlar az kalsın faciaya yol açıyorduMutfak aspiratöründe biriken yağlar az kalsın faciaya yol açıyordu
    Fazlası zararlı ama eksikliği o hastalığa yol açıyor!Fazlası zararlı ama eksikliği o hastalığa yol açıyor!
    Çırak olarak başladı, patron oldu! Yurt dışından bile müşterileri varÇırak olarak başladı, patron oldu! Yurt dışından bile müşterileri var
    Anahtar Kelimeler:
    Sivrisinek sinek
    En Çok Okunan Haberler
    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

    Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

    Ömürlük termos arayanların tercihi! İndirim devam ediyor, kaçırmayın

    Ömürlük termos arayanların tercihi! İndirim devam ediyor, kaçırmayın

    4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

    4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

    Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

    Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

    Yaz kombinlerinize çok yakışacak! Büyük Camper indirimi başladı

    Yaz kombinlerinize çok yakışacak! Büyük Camper indirimi başladı

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.