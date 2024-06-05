Evdeki sinekler bu tuzağa düşüyor! Sivrisineklerden kurtulmanın en ucuz ve etkili yolu

Sıcak yaz günlerinin başlamasıyla birlikte sinek şikayetleri de artmaya başladı. Ortamdaki sinekleri kovmak için öldürücü kimyasalları kullanmak yerine doğal yöntemleri seçebilirsiniz. Sık gelen ve rahatsız eden sineklerden kurtulmak istiyorsanız çözümü çok basit. Evde kolaylıkla yapabileceğiniz doğal sinek kovucu karışımla sinek ısırıklarını engelleyebilirsiniz. Sivrisineklerin tuzağına düştüğü bu karışım sayesinde işiniz çok kolay.

DOĞAL SİNEK İLACI KARIŞIMI

KARIŞIM İÇİN GEREKLİ MALZEMELER:

1 yemek kaşığı sirke

1 yemek kaşığı bulaşık deterjanı

1 tatlı kaşığı toz şeker

Çay bardağı

Su

KARIŞIMIN YAPILIŞI VE UYGULANIŞI:

Tüm malzemeleri çay bardağına koyup üzerine su ekleyin ve karıştırın. Mutfağınızda veya odanızda bir köşede 3 gün tutun. Sabredin be bekleyin. Kabus sinekler mutlaka bu tuzağa düşeceklerdir. Mutlaka çocukların ulaşamayacağı yüksek bir yere koymaya özen gösterin.







