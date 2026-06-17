KADIN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Yaşam

Evdeki toz ve alerjenlerle vedalaşmanızı sağlayacak yöntemler

Eviniz gözünüze ne kadar temiz gelirse gelsin, havada dolaşan tozlar bazen oldukça rahatsızlık verebiliyor. Birkaç doğru alışkanlık sayesinde bu durumdan kurtulmak mümkün!

Evdeki toz ve alerjenlerle vedalaşmanızı sağlayacak yöntemler

1. Temizlik yaparken bunlara dikkat edin.

Evdeki toz ve alerjenlerle vedalaşmanızı sağlayacak yöntemler 1
Birçok kişinin temizlik sırasına baktığımızda genellikle önce yerleri süpürüp daha sonrasında rafları siler. Fakat durum tam tersidir. Öncelikle yüksek alanların tozunu silip daha sonrasında zemin temizlenmelidir. Evdeki toz miktarını ciddi şekilde azaltan tüyolardan biridir.

2. Nemli bezle temizlik yapın.

Evdeki toz ve alerjenlerle vedalaşmanızı sağlayacak yöntemler 2


Kuru bezle yapılan temizlik çoğu zaman tozu sadece başka bir yere taşımaya yarar. Fakat hafif nemli mikrofiber bezle yapacağınız toz alma işleminde ise, toz yüzeye hapsolur ve havaya daha az yayılır. Bu sayede toz miktarında azalma görülebilir.

3. En çok unutulan yerler sizce neresidir?

Evdeki toz ve alerjenlerle vedalaşmanızı sağlayacak yöntemler 3
Evdeki en büyük toz tutucular arasında yer alan yerlerin başında koltuklar, perdeler, yatak başlıkları ve halılar yer alır. Eğer bu kumaş yüzeylerin temizliğini düzenli olarak yapmazsanız alerjen birikimine neden olur.

4. Yatağınızı düzenli temizleyin.

Evdeki toz ve alerjenlerle vedalaşmanızı sağlayacak yöntemler 4
Aslında yatak temizliği sanıldığından çok daha önemlidir. Toz akarlarının en sevdiği alanlardan biri de nevresimler, yastıklar ve yataklardır. Bundan dolayı da çarşafları düzenli değiştirin. Sabah kalktığınız da yatağı hemen toplamak yerine havalandırmak da iyi bir seçenektir.

5. Evin havasını yenileyin.

Evdeki toz ve alerjenlerle vedalaşmanızı sağlayacak yöntemler 5


Evinizi uzun süre kapalı bırakmayın. Gün içinde kısa sürelerde de olsa sık sık pencere açın. Özellikle sabah saatlerinde yapan havalandırmalar evinizin genel havasını olumlu olarak etkiler.

6. Gereksiz eşyalardan kurtulun.

Evdeki toz ve alerjenlerle vedalaşmanızı sağlayacak yöntemler 6
Evinizde ne kadar gereksiz eşya, o kadar fazla toz birikmesi demektir. Açık raflarda kullanılmayan objeler veya dekor ürünleri tozun en sevdiği alanlardan biridir. Daha sade bir ev alerjen birikimini azaltırken temizliği de epey kolaylaştırır.

7. Elektrikli süpürgenin filtresine dikkat edin.

Evdeki toz ve alerjenlerle vedalaşmanızı sağlayacak yöntemler 7
Süpürge seçiminde filtrenin özellikle HEPA filtreli olmasına dikkat edin. Çünkü bu filtreler ince tozların tekrar havaya karışmasını azaltmada oldukça başarılıdır. Tabii ne olursa olsun süpürgenin filtresini düzenli temizlemek de oldukça önemlidir.

8. Evcil hayvan tüylerini kontrol altına alın.

Evdeki toz ve alerjenlerle vedalaşmanızı sağlayacak yöntemler 8


Evcil hayvanlarımızı ne kadar çok sevsek de onların taşıdıkları küçük partiküllerin de alerjiyi tetiklediğini gözden kaçırmamak lazım. Bunun için evcil hayvanınızı düzenli olarak tarayın, yatak ve koltuk temizliğini de aksatmayın. Bu şekilde kendinizi de toz ve alerjenden olabildiğince koruyabilirsiniz.

9. Klimalarınızı temizleyin.

Evdeki toz ve alerjenlerle vedalaşmanızı sağlayacak yöntemler 9
Klima filtreleri de düzenli olarak temizlenmesi gereken yerlerden biridir. Temizlenmediği takdirde evdeki tozu sürekli dolaştırabilir. Özellikle yaz aylarında klimalar daha aktif kullanıldığı için cihazların filtre bakımını aksatmayın. Temiz filtreler daha sağlıklı hava sağlar.

10. Çamaşırları evin içinde kurutmayın.

Evdeki toz ve alerjenlerle vedalaşmanızı sağlayacak yöntemler 10
Evin içinde kuruyan çamaşırlar da ortamın nemini artırabilir. Evdeki küf oluşumunu da tetikler. Bu yüzden içeride çamaşır kuruturken odayı düzenli olarak havalandırmaya dikkat edin.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Keneyi uzak tutan 4 koku: Oturduğunuz yere dökmeniz yeterliKeneyi uzak tutan 4 koku: Oturduğunuz yere dökmeniz yeterli
Astrolojiye göre anlaşması en zor 5 erkek burcuAstrolojiye göre anlaşması en zor 5 erkek burcu

Anahtar Kelimeler:
alerji toz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.