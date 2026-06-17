Evdeki toz ve alerjenlerle vedalaşmanızı sağlayacak yöntemler

Birçok kişinin temizlik sırasına baktığımızda genellikle önce yerleri süpürüp daha sonrasında rafları siler. Fakat durum tam tersidir. Öncelikle yüksek alanların tozunu silip daha sonrasında zemin temizlenmelidir. Evdeki toz miktarını ciddi şekilde azaltan tüyolardan biridir.
Evdeki en büyük toz tutucular arasında yer alan yerlerin başında koltuklar, perdeler, yatak başlıkları ve halılar yer alır. Eğer bu kumaş yüzeylerin temizliğini düzenli olarak yapmazsanız alerjen birikimine neden olur.
Aslında yatak temizliği sanıldığından çok daha önemlidir. Toz akarlarının en sevdiği alanlardan biri de nevresimler, yastıklar ve yataklardır. Bundan dolayı da çarşafları düzenli değiştirin. Sabah kalktığınız da yatağı hemen toplamak yerine havalandırmak da iyi bir seçenektir.
Evinizde ne kadar gereksiz eşya, o kadar fazla toz birikmesi demektir. Açık raflarda kullanılmayan objeler veya dekor ürünleri tozun en sevdiği alanlardan biridir. Daha sade bir ev alerjen birikimini azaltırken temizliği de epey kolaylaştırır.
Süpürge seçiminde filtrenin özellikle HEPA filtreli olmasına dikkat edin. Çünkü bu filtreler ince tozların tekrar havaya karışmasını azaltmada oldukça başarılıdır. Tabii ne olursa olsun süpürgenin filtresini düzenli temizlemek de oldukça önemlidir.
Klima filtreleri de düzenli olarak temizlenmesi gereken yerlerden biridir. Temizlenmediği takdirde evdeki tozu sürekli dolaştırabilir. Özellikle yaz aylarında klimalar daha aktif kullanıldığı için cihazların filtre bakımını aksatmayın. Temiz filtreler daha sağlıklı hava sağlar.
Evin içinde kuruyan çamaşırlar da ortamın nemini artırabilir. Evdeki küf oluşumunu da tetikler. Bu yüzden içeride çamaşır kuruturken odayı düzenli olarak havalandırmaya dikkat edin.