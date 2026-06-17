Evdeki toz ve alerjenlerle vedalaşmanızı sağlayacak yöntemler

1. Temizlik yaparken bunlara dikkat edin.



Birçok kişinin temizlik sırasına baktığımızda genellikle önce yerleri süpürüp daha sonrasında rafları siler. Fakat durum tam tersidir. Öncelikle yüksek alanların tozunu silip daha sonrasında zemin temizlenmelidir. Evdeki toz miktarını ciddi şekilde azaltan tüyolardan biridir.

2. Nemli bezle temizlik yapın.

3. En çok unutulan yerler sizce neresidir?

Kuru bezle yapılan temizlik çoğu zaman tozu sadece başka bir yere taşımaya yarar. Fakat hafif nemli mikrofiber bezle yapacağınız toz alma işleminde ise, toz yüzeye hapsolur ve havaya daha az yayılır. Bu sayede toz miktarında azalma görülebilir.



Evdeki en büyük toz tutucular arasında yer alan yerlerin başında koltuklar, perdeler, yatak başlıkları ve halılar yer alır. Eğer bu kumaş yüzeylerin temizliğini düzenli olarak yapmazsanız alerjen birikimine neden olur.

4. Yatağınızı düzenli temizleyin.



Aslında yatak temizliği sanıldığından çok daha önemlidir. Toz akarlarının en sevdiği alanlardan biri de nevresimler, yastıklar ve yataklardır. Bundan dolayı da çarşafları düzenli değiştirin. Sabah kalktığınız da yatağı hemen toplamak yerine havalandırmak da iyi bir seçenektir.

5. Evin havasını yenileyin.

6. Gereksiz eşyalardan kurtulun.

Evinizi uzun süre kapalı bırakmayın. Gün içinde kısa sürelerde de olsa sık sık pencere açın. Özellikle sabah saatlerinde yapan havalandırmalar evinizin genel havasını olumlu olarak etkiler.



Evinizde ne kadar gereksiz eşya, o kadar fazla toz birikmesi demektir. Açık raflarda kullanılmayan objeler veya dekor ürünleri tozun en sevdiği alanlardan biridir. Daha sade bir ev alerjen birikimini azaltırken temizliği de epey kolaylaştırır.

7. Elektrikli süpürgenin filtresine dikkat edin.



Süpürge seçiminde filtrenin özellikle HEPA filtreli olmasına dikkat edin. Çünkü bu filtreler ince tozların tekrar havaya karışmasını azaltmada oldukça başarılıdır. Tabii ne olursa olsun süpürgenin filtresini düzenli temizlemek de oldukça önemlidir.

8. Evcil hayvan tüylerini kontrol altına alın.

9. Klimalarınızı temizleyin.

Evcil hayvanlarımızı ne kadar çok sevsek de onların taşıdıkları küçük partiküllerin de alerjiyi tetiklediğini gözden kaçırmamak lazım. Bunun için evcil hayvanınızı düzenli olarak tarayın, yatak ve koltuk temizliğini de aksatmayın. Bu şekilde kendinizi de toz ve alerjenden olabildiğince koruyabilirsiniz.



Klima filtreleri de düzenli olarak temizlenmesi gereken yerlerden biridir. Temizlenmediği takdirde evdeki tozu sürekli dolaştırabilir. Özellikle yaz aylarında klimalar daha aktif kullanıldığı için cihazların filtre bakımını aksatmayın. Temiz filtreler daha sağlıklı hava sağlar.

10. Çamaşırları evin içinde kurutmayın.



Evin içinde kuruyan çamaşırlar da ortamın nemini artırabilir. Evdeki küf oluşumunu da tetikler. Bu yüzden içeride çamaşır kuruturken odayı düzenli olarak havalandırmaya dikkat edin.