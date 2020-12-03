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  4. Evden dizüstü bilgisayar çalan hırsızlar yakalandı

Evden dizüstü bilgisayar çalan hırsızlar yakalandı

03.12.2020 11:22 | Son Güncelleme:
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Kırıkkale’de girdikleri evden 4 bin liralık dizüstü bilgisayar çalan ikisi çocuk 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.Olay, Ovacık Mahallesi İzmir Caddesi üzerinde bir ikamette gerçekleşti.

Kırıkkale’de girdikleri evden 4 bin liralık dizüstü bilgisayar çalan ikisi çocuk 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, Ovacık Mahallesi İzmir Caddesi üzerinde bir ikamette gerçekleşti. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, bir evden değeri 4 bin 164 lira olan dizüstü bilgisayar, şarj aleti ve ekipman çalınmasına yönelik çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ve evden de parmak izleri alan polis ekipleri, çalışmalar sonucunda şüphelilerin T.G. (36), C.G. (15) ve Y.G. (13) olduğunu tespit etti. Düzenlenen operasyonla yakalanan şahıslar gözaltına alındı. Başka bir şahsa satılan dizüstü bilgisayar bulunarak sahibine teslim edilirken, hırsızlık zanlılarının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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