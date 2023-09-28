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  4. Eve gelen eşi korkunç manzarayla karşılaştı! 48 yaşındaki kadın yatak odasında boğazından bıçaklanarak öldürüldü

Eve gelen eşi korkunç manzarayla karşılaştı! 48 yaşındaki kadın yatak odasında boğazından bıçaklanarak öldürüldü

28.09.2023 00:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin’in Tarsus ilçesinde korkunç bir cinayet yaşandı. Akşam saatlerinde işten eve gelen A.G., eşi Cemile G.'yi yatak odasında boğazından bıçaklanarak öldürülmüş halde buldu. Polis ekipleri olayı aydınlatmak için çalışma başlattı.

Eve gelen eşi korkunç manzarayla karşılaştı! 48 yaşındaki kadın yatak odasında boğazından bıçaklanarak öldürüldü

Olay Tarsus'a bağlı Eski Ömerli Mahallesi 1333 Soka'kta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde işten eve dönen A.G. (50), eşi Cemile G.'yi (48) yatak odasında kanlar içinde buldu.

BOĞAZINDAN 2 DEFA BIÇAKLANMIŞ

Servis şoförü olan A.G. durumu ambulans ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine ulaşan 112 Acil Sağlık Ekipleri, yaptıkları kontrolde Cemile G.'nin boğazının 2 yerinden bıçaklanarak yaşamını yitirdiğini tespit etti.

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48 yaşında korkunç bir cinayete kurban giden kadının cenazesi, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kuruma sevk edildi. Çiftin bir erkek çocukları olduğu öğrenilirken, polis cinayeti aydınlatmak için geniş çaplı araştırma başlattı.

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cinayet Mersin

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