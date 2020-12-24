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Eve kumar baskını

24.12.2020 15:39 | Son Güncelleme:
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Eve kumar baskını

Adana’nın Karataş ilçesinde bir evde kumar oynadığı ve sosyal mesafe kuralına uymadığı belirlenen 22 kişiye toplam 53 bin bin 900 TL idari yaptırım uygulandı.Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçeye bağlı Tuzla Mahallesinde M.Y.

Adana’nın Karataş ilçesinde bir evde kumar oynadığı ve sosyal mesafe kuralına uymadığı belirlenen 22 kişiye toplam 53 bin bin 900 TL idari yaptırım uygulandı.
Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçeye bağlı Tuzla Mahallesinde M.Y. isimli şahsın evinde kumar oynandığı bilgi alınması üzerine şahsın evinde adli makamlardan alınan kararla arama yapıldı.
Şahsın evinde yapılan kontrolde; kumar oynadığı tespit edilen 8 şahsa 5236 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 34’üncü maddesine istinaden 9 bin 800 TL., sosyal mesafe kuralına uymayan 14 şahsa 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesine istinaden 44 bin 100 TL olmak üzere toplam 53 bin 900 TL idari yaptırım uygulanarak haklarında adli işlem başlatıldı.

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