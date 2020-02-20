EVE Online'ın FPS Oyunu Project Nova İptal Edildi - Yeni FPS Geliyor

Geliştiricilerin Reddit'ten yaptığı açıklamada, oyunun bir türlü hedeflenen oynanış deneyimini sunamadığı için iptal edildiği söyleniyor. CCP Games, İzlanda'da bulunan stüdyonun çalışanlarını Project Nova'dan alıp başka projelere yönlendirmiş durumda.

https://youtu.be/pJqzs2atD3E

Ancak EVE Online evreniyle ilgili projeler bitmiş değil. CCP Games, Londra stüdyosunda yeni bir FPS geliştirmeye başlamış bile. Bu oyunla ilgili herhangi bir detay verilmiş değil. Zaten geliştiriciler artık firma içi projeler belli bir aşamaya gelmeden herhangi bir bilgi paylaşmama kararı almış. Yerinde bir karar.

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