'Ever Given' ayarı: Güney kısmının genişletilmesi planlanıyor

Süveyş Kanalı İdaresi (SCA) Başkanı Osama Rabie, bugün yaptığı açıklamada, kanalın güney kısmını genişletmeye ve derinleştirmeye ilişkin planlarını Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah el Sisi'ye sunduklarını söyledi.

Projenin 24 ayda tamamlanmasını planladıklarını belirten Rabie, Süveyş Kanalı ile Büyük Acı Göl bölgesi arasını doğuya doğru 40 metre genişletmeyi, bu kısmın derinliğini ise 20 metreden 22 metreye çıkarmayı planladıklarını belirtti.

Rabie ayrıca, 2015 yılında Büyük Acı Göl'ün kuzeyinde iki yönlü trafiğe izin vermek için açılan ikinci bir kanal şeridinin 10 km uzatılarak toplam 82 km uzunluğa ulaşacağını ve daha fazla geminin geçmesine izin verileceğini söyledi.

Sisi de kanalı genişletme projesine olumlu bakıldığını söyledi.

KAZA NEDENİYLE DENİZ TRAFİĞİ DURMUŞTU

"The Ever Given" isimli dev konteyner gemisi, kum fırtınası ve kötü hava koşulları nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu 24 Mart'ta Süveyş Kanalı'nda kıyıya çarparak kaza yapmıştı.

Geminin kanalda sıkışarak geçiş yolunu kapatmasıyla kanalın iki yakasında uzun gemi kuyrukları oluşmuş ve deniz trafiğinin durması nedeniyle ham petrol, LNG (sıvılaştırılmış doğalgaz) ve pek çok ürün sevkiyatında aksamalar yaşanmıştı.