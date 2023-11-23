Everest Dağı nerede, hangi ülkede? Everest Dağı yükseklik kaç metre?

İsminin nereden geldiği konusu ile de hakkında konuşturan Everest Dağı, yüksekliği ile ünlü bir dağdır. Boyutları sayesinde rekorlar kitabına girmeyi başarmış olan Everest Dağı, tırmanması en zor dağlardan biri kabul edilir. Dağcıların çok önemsediği bu dağa tırmanmak için farklı rotalar bulunmaktadır. Düşük sıcaklıkları ve güçlü rüzgarları ile de son derece zor rotalara sahiptir.

Everest dağı nerededir?

Everest Dağına çıkma girişimleri 1900’lü yılların başında başlamıştır. Ancak ilk girişim daha çok rota tespiti amacı taşıdığı için ilk çıkış denemesi 1921 yılı olarak kabul edilmiştir. Zirveye en yakın yere çıkmayı başaran kişi bu denemeler sırasında ölmüş ve cesedi 90’lı yıllarda bulunabilmiştir. Çin – Nepal sınırı üzerinde, Himalayalar’da bulunan Everest Dağı tam olarak 87 derece doğu boylamı ile 28 derece kuzey enlemi arasında yer alır. Kuzeydoğudaki Tibet platosundan görünebilmektedir. Nepal’den görünememe nedeni ise eteklerinde yer alan doruklardır.

Everest Dağı hangi ülkededir?

Himalayalar’daki Everest Dağının yüksekliği dağın en önemli özelliğidir. İsmi İngiliz – Hindistan araştırmacısı Sir George Conway tarafından verilmiştir. Dünyanın deniz seviyesinden ölçülebilen en yüksek zirvesi Everest’tir. Dağın deniz seviyesinden yüksekliği 8.848 metredir. Ancak yüksekliği konusunda yıllar içinde farklı ölçümler yapıldığı bilinmektedir.

Güneydoğu Asya’da, Hindistan Yarımadası ile Asya’nın geri kalan kısmı arasında bulunan Himalayalar’in bir kısmı da Everest Dağıdır. Çin ve Tibet üzerinde yer almaktadır. Üç kenarlı piramide benzer bir şekli vardır.

Everest Dağı kaç metredir?

Everest Dağı yükseklik ölçümleri yıllar içinde değişkenlik göstermiştir. Farklı açılardan ölçülen yüksekliklerine göre Everest Dağının ölçüleri şu şekildedir:

Kar Yüksekliği: 8.848 Metre

Kaya yüksekliği: 8. 844 Metre

Kapladığı alan: 594.499 Kilometrekare







