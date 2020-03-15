Everest'te mahsur kalan Türk dağcılarla ilgili yeni gelişme

Twitter hesab\u0131ndan payla\u015f\u0131m yapan Bakan \u00c7avu\u015fo\u011flu, ''Everest\u2019te mahsur kalan vatanda\u015flar\u0131m\u0131z Muhammed Emin \u00d6zyaz\u0131c\u0131 ve Muratcan Kaya\u2019y\u0131 helikopterle da\u011fdan ald\u0131k. U\u00e7akla en k\u0131sa s\u00fcrede \u00fclkemize getirece\u011fiz'' dedi. \n\nG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNERD\u00fcnyada koronavir\u00fcs sonras\u0131 \u00e7\u0131lg\u0131n ak\u0131m!2 ya\u015f\u0131ndaki G\u00fcne\u015f'te ac\u0131 haberDikkat! Bu hastal\u0131k sadece 15 dakikada bula\u015f\u0131yor