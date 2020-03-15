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Everest'te mahsur kalan Türk dağcılarla ilgili yeni gelişme

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2020 15:06 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Everest'te mahsur kalan dağcılarla ilgili açıklama yaptı.

Everest'te mahsur kalan Türk dağcılarla ilgili yeni gelişme

Twitter hesabından paylaşım yapan Bakan Çavuşoğlu, ''Everest’te mahsur kalan vatandaşlarımız Muhammed Emin Özyazıcı ve Muratcan Kaya’yı helikopterle dağdan aldık. Uçakla en kısa sürede ülkemize getireceğiz'' dedi.

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Everest Türk dağcılar Mevlüt Çavuşoğlu

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