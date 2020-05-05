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Evi çok daha hızlı temizlemek mümkün! İşte ev temizliğinin püf noktaları...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Ev temizliği dediğimiz zaman pek çoğumuzun gözü korkar. O an evden kaçmak, uzaklaşmak isteriz. Ne kadar kaçarsak kaçalım en sonunda temizlik yapmak zorunda kalacağız. Hal böyle olunca tüm günümüzü ev temizliği ile geçirmemek için pratik temizlik tüyolarını aramaya koyuluyoruz. Ev temizliğinde küçük dokunuşlarla büyük farklar yaratabilir, sevdiklerinize daha fazla vakit ayırabilirsiniz.

Evi çok daha hızlı temizlemek mümkün! İşte ev temizliğinin püf noktaları...

Ev temizliği büyük bir uğraş. Bu iş için bazen bir günümüzü ayırmak zorunda kalıyoruz. Bir de çalışıyorsanız ve hayatın yoğun temposundan size kalan zamanın tümünde temizlik ile uğraşmak istemiyorsanız kendinizi bir girdabın içerisinde bulabilirsiniz. Ev temizliği her ne kadar göz korkutucu görünse de, üstesinden kısa sürede gelmek için pratik yollar bulunuyor.

ALIŞKANLIKLARINIZI GÖZDEN GEÇİRİN

Günlük rutinlerinizin olması ev temizliğinin birikmemesi açısından oldukça önemlidir. Günlük yapacağınız ufak ama etkili değişiklikler, temizlik yaparken size zaman kazandıracak. Uyandığınız zaman yatağınızı düzeltmiyor, kıyafetlerinizi ortalığa bırakıyorsanız bir daha düşünün. Tüm bunlar temizlik zamanında size iş olarak geri dönecek. Halbuki günlük 5 dakikanızı ayırarak tüm bunlardan kurtalara temizliğe daha az vakit ayırırsınız.

YAPILMASI GEREKENLERİ ZAMANDA HALLEDİN

Ev temizliğinde ufak detaylar biriktikçe büyümeye başlar. O an olması gerekenleri mutlaka yapın. Örneğin, lavaboya kullandığınız diş macunu aktıysa hemen temizleyin ki orada katılaşmasın. Döküldüğünde henüz yumuşak olan macun, ilerleyen zamanlarda sertleşecek ve temizlenmesi zor olacak. Ayrıca genel temizlik zamanında onunla uğraşıp geçirdiğiniz vakit size kayıp yaşatacak.

YATMADAN ÖNCE EVİ TOPARLAYIN

Sabah kalktığınızda düzenli olan ev, akşama kadar dağılabilir. Yastıklar, oyuncaklar, sandalyeler, tabaklar dağınık durduğunda evi düzensiz gösterir. Dolayısıyla yatma vakti geldiğinde evi 5-10 dakikada düzenlemek, rutin temizlikte size vakit kazandırır.

DÜZENLİ OLUN

Ev temizliğinde püf noktalarından birisi de düzenli olmaktır. Hemen her şeyin evde bir yeri olmalı ve kullandığınız eşyayı işi bitince yerine koymalısınız. Aksi takdirde temizlik yapmaya başladığınızda iş, içinden çıkılmaz bir hal almaya başlar.

EVİNİZİ GÜNLÜK SÜPÜRÜN

Süpürgeler, ev temizliğinde en büyük yardımcımızdır. Dolayısıyla her gün kullanmalıyız. Çok detaylı olmasa da evi süpürmeyi bir rutin haline getirmek, temizlik savaşında bizi öne geçirir.

BULAŞIKLAR MUTLAKA MAKİNEDE OLMALI

Bulaşık makinesi elimizi güçlendiren bir alettir. Dolu makineyi, yıkama işlemi bittikten sonra mutlaka boşaltmalıyız. Aksi takdirde makine dolu kaldıkça dışarıda biriken bulaşıklar mutfağımızı dağınık ve kirli gösterir. Bu nedenle yıkanan mutfak eşyaları hızlıca boşaltılmalı, her öğünden sonra oluşan bulaşıklar ise makineye düzenli olarak dizilmelidir.

Gün içerisinde yapacağımız ufak değişiklikler sayesinde genel ev temizliğinde elimiz daha güçlü olacak. Böylece hem kendimize hem de sevdiklerimize daha çok vakit ayırabileceğiz.

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