Evi çok daha hızlı temizlemek mümkün! İşte ev temizliğinin püf noktaları...

Ev temizliği büyük bir uğraş. Bu iş için bazen bir günümüzü ayırmak zorunda kalıyoruz. Bir de çalışıyorsanız ve hayatın yoğun temposundan size kalan zamanın tümünde temizlik ile uğraşmak istemiyorsanız kendinizi bir girdabın içerisinde bulabilirsiniz. Ev temizliği her ne kadar göz korkutucu görünse de, üstesinden kısa sürede gelmek için pratik yollar bulunuyor.

ALIŞKANLIKLARINIZI GÖZDEN GEÇİRİN

Günlük rutinlerinizin olması ev temizliğinin birikmemesi açısından oldukça önemlidir. Günlük yapacağınız ufak ama etkili değişiklikler, temizlik yaparken size zaman kazandıracak. Uyandığınız zaman yatağınızı düzeltmiyor, kıyafetlerinizi ortalığa bırakıyorsanız bir daha düşünün. Tüm bunlar temizlik zamanında size iş olarak geri dönecek. Halbuki günlük 5 dakikanızı ayırarak tüm bunlardan kurtalara temizliğe daha az vakit ayırırsınız.

YAPILMASI GEREKENLERİ ZAMANDA HALLEDİN

Ev temizliğinde ufak detaylar biriktikçe büyümeye başlar. O an olması gerekenleri mutlaka yapın. Örneğin, lavaboya kullandığınız diş macunu aktıysa hemen temizleyin ki orada katılaşmasın. Döküldüğünde henüz yumuşak olan macun, ilerleyen zamanlarda sertleşecek ve temizlenmesi zor olacak. Ayrıca genel temizlik zamanında onunla uğraşıp geçirdiğiniz vakit size kayıp yaşatacak.