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Evi daha düzenli tutmak için ne yapmalı? Cevabı bu içerikte!

20.02.2025 14:37
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Daha düzenli ve derli toplu bir ev isteyenler buraya çünkü bu içerikte düzenli bir ev için bilinmesi gereken tüm tüyoları veriyoruz. Hazırsanız hadi başlıyoruz!

Evi daha düzenli tutmak için ne yapmalı? Cevabı bu içerikte!

Düzenli bir ev için ne yapılmalı? Düzenli ve temiz bir ev için yapılması gerekenleri tek tek bu içeriğimizde anlatıyoruz. Hazırsanız hadi bakalım cevabı keşfedelim!

1. Her şeyin belirli bir yeri olmalı.

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Eşyalarınızı belirli bir düzen içinde tutmak uzun vadede evin daha düzenli kalmasını sağlar. Her eşyanın belirli bir yeri olmalı ve her kullanımdan sonra ait olduğu yere koyulmalıdır. Bu kuralı hayatınıza uyguladığınızda işlerin ne kadar kolaylaştığını fark edeceksiniz.

2. Günlük 10 dakika kuralını uygulayın.

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Her gün sadece 10 dakika ayırarak küçük dağınıklıkları toparlamak mümkün. Günlük 10 dakika kuralını her gün uygulayarak düzenli bir eve kavuşabilir ve böylece büyük temizliklerden kaçınabilirsiniz.

3. Kullanılmayan eşyaları ayıklayın.

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Kullanmadığınız veya gereksiz eşyaları belirli aralıklarla ayıklamak ve bağışlamak evi daha düzenli tutmanızı sağlar. Çünkü az eşya, daha az dağınıklık demektir. Bundan dolayı 3 veya 6 ayda bir kullanmadığınız eşyalarınızı ayıklayarak yaşam alanındaki eşyaları azaltabilirsiniz.

4. Depolama çözümleri tercih edin.

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Sepetler, kutular ve organizerler ile eşyalarınızı düzenli tutabilirsiniz, özellikle çocuğunuz veya evcil dostunuz varsa onun da eşyalarını düzenlemek gerekir. Görsel olarak da daha derli toplu görünmesini sağlayan depolama çözümlerini evinize entegre edebilirsiniz.

5. Günlük olarak etrafı toplayın.

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Evde küçük dağınıklıkları biriktirmeden düzenlemek oldukça önemlidir. Bundan dolayı akşam yatmadan önce ortalığı toparlamak iyi bir alışkanlık olabilir. Veya gündüz uyanır uyanmaz bir önceki günün dağınıklığını da toplayabilirsiniz.

6. Yatak toplama alışkanlığı edinin.

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Sabah yataktan kalktıktan sonra yatağınızı toplamak da etrafın daha düzenli kalmasını sağlar. Aynı zamanda sabah uyandığınızda oda daha düzenli görünecek ve güne daha motive başlayacaksınız.

7. İşiniz bittikten sonra mutfağı hemen temizleyin.

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Yemek pişirirken ve yedikten hemen sonra mutfağı toparlamak da evin daha düzenli ve temiz kalmasını sağlar. Kirli tabakları bekletmemek, mutfakta düzeni sağlar ve motivasyonu da artırır.

8. Haftalık temizlik planı yapın.

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Her gün bir alanı veya odayı temizleyerek büyük temizlik yükünü hafifletebilirsiniz. İş planınız ve günlük rutininize göre haftalık temizlik planı oluşturarak evi daha düzenli tutabilirsiniz.

9. Kapı girişi için düzen oluşturun.

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Ayakkabılar, anahtarlar ve çantalar için bir düzen oluşturmak özellikle evin girişinin daha düzenli görünmesini sağlar. Antrede bir askı veya sepet kullanabilir, ayakkabılığı düzenleyebilirsiniz.

10. Dolapları mevsimsel olarak düzenleyin.

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Giymediğiniz veya sezonu geçen kıyafetleri dolaptan kaldırarak ferahlık sağlayabilirsiniz. Bundan dolayı her mevsim geçisinde dolapları düzenlemek ve temizlemek daha düzenli olmanızı sağlayacaktır.

11. Temizlik malzemelerini ulaşılabilir yerlerde bulundurun.

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Temizlik araç gereçlerini her zaman kolay ulaşılabilir bir yerde saklayarak işinizi hızlandırmanıza yardımcı olur. Bundan dolayı temizlik malzemelerini gruplandırın ve ulaşılabilir bir yerde konumlandırın.

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temizlik Philips Yaşam Kategorisi
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