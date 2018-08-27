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Evi tadilat yaparken çıkanlar şoke etti

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 27.08.2018 11:22 | Son Güncelleme

ABD'de yeni evlerine taşınan bir çift tavan arasında bulduklarıyla gözlerine inanamadılar.

Buldukları plastik torbalar ve metal kutuları açınca şoke oldular.

Çıkanlar şok etti

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ABD'de yeni evlerine taşınan bir çift tavan arasında buldukları karşısında büyük şok yaşadı.
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Evin tadilatı sırasında plastik torbalar ve metal kutularla karşılaşan çift, içini açınca şoke oldu.
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Çünkü bulunan poşetlerin içinde poşet poşet para çıkmıştı.
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OLMAZ DEMEYİN!

OLMAZ DEMEYİN!
Sokakların temizliğinden sorumlu bir belediye çalışanı kaldırımı süpürürken duyduğu ses üzerine şaşkınlık yaşadı ve rögar kapağını kaldırdı.
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Kapağı kaldırdıktan sonra karşılaştığı manzara temizlik işçisini şoke etti.
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Çünkü oraya nasıl girdiği bilinmese de kapağın ardından devasa bedeniyle bir ayı çıktı.
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İşte o anlarda yaşananlar...
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Alman hükümeti, bir çiftçinin toprakları üzerinde keşfedilen bu tarihi eser için toprak sahibine para ödemeye karar verdi.
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Çiftçi, arkeologlar tarafından bulunan Roma döneminden kalma bu altın bronz eser syesinde adeta bir servet sahibi oldu.
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Çin'de yaşayan bir adam bulduğu domuz safrakesesi ile adeta servete kondu.
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Son derece değerli olan bu taş, eski zamanlardan bu yana tıp dünyasında da bir panzehir olarak kullanılıyor.
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Büyük annenizin tavan arasını temizlemek size çok zor geliyorsa bizce bir kez daha düşünün! Çünkü bu hikayemizin kahramanı büyük annesinin tavan arasından tam olarak 71 milyon euro değerinde Çin işi antika bir vazo bulmuş.
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Mısır'ın İskenderiye kentinde keşfedilen ve Büyük İskender’e ait olabileceği iddia edilen yaklaşık 2 bin 500 yıllık lahit açıldı.
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Mısır Antik Eserler Bakanlığı, bu ayın başında, siyah granitten yapılmış olan bir lahitin, inşaat çalışmaları sırasında İskenderiye kentinde bulunduğunu duyurmuştu.
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30 ton ağırlığındaki, 2 metre yükselikliğinde ve 3 metre uzunluğundaki lahit yerin beş metre altında bulundu.
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Bilim insanları, daha önce Büyük İskender’in kalıntılarını içerdiği düşünülen tabuttan dekompozisyona uğramış 3 tane mumya çıkardı.
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Lahitin bir yüzünde oluşan çatlak nedeniyle kanalizasyon suyuyla dolmuş olduğunu bildiren araştırmacılar,bu durumun mumyalara zarar vermiş olabileceğini vurguladı.Bilim insanları bulunan üç mumyanın da, daha önce düşünüldüğü gibi Ptolemy (Tolemi) ya da Roma Kraliyet Ailesi’ne ait olmadığını açıkladı. Bu sonuca dayanak olarak, lahitte yatanların isimlerine ait resim, sembol ya da yazı gibi hiçbir işaret bulunmaması gösterildi.
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Araştırmacılar, aynı zamanda tabutta bulunan kişilere ait gümüş veya altın maske, tılsım, yazıt ve heykel gibi eşyalarının bulunmamasının da, onların yükek sınıfa ait bireyler olmadığını gösterdiğini bildirdi.Mısır Eski Eserler Yüksek Konseyi Genel SekreteriMostafa Wasiri, basın mensuplarına yaptığı açıklamada şunları söyledi:
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“Bugün antik lahiti açtık ve lanetlenmedik. Bulunan mumyaların birinin kafatasında çok sayıda kırık var. Bu durum onun keskin ve sert bir cisimle yaralandığı gösteriyor.”
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Bilim insanları, daha önce lahitin yanında bulunan mermer büstü dayanak gösterek tabutun M.Ö. 336 ile M.Ö. 323 yılları arasında yaşayan Makendonya Kralı Büyük İskender’in kalıntılarını içerebileceğini belirtilmişti.
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Onu bulduklarında sıradan bir toprak parçası sandılar ama üzerindekiler temizlenince içinden bakın ne çıktı.
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Uzmanlar plastik poşetlerin balinanın herhangi bir besleyici yiyecek yemesini imkansız hale getirdiğini belirtti.
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Deniz biyoloğu olan Thon Thamrongnawasawat, "Midenizde 80 plastik torba varsa, ölürsünüz" derken her yıl bölgede 300 deniz hayvanının denize atılan plastik ürünleri yuttuğu için hayatını kaybettiğini açıkladı.
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Metal dedektörü ile arka bahçesinde arama yapan bir adam bakın neler buldu.
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Yıllardır sıkıştığı için açılamayan dolabın içinden çıkanlar şoke etti.
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Daha fazla dayanamyıp dolabı açan ev sahipleri, dolabın içinde çok eski yıllara ait bu kitabı buldu.
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Sıradan bir taş gibi görünüyor ama içini açınca bakın ne çıktı.
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Taşın üst katmanını soyunca gözlerine inanamadı.
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Taşın üst katmanı soyulunca içinden zümrüt taşı çıktı.
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ABD'nin New York eyaletinde bulunan Staten Island'da yaşayan çift, bahçelerinde gömülü gizemli bir kasa buldu. Kasanın içinden adeta ufak bir servet çıktı.Maria Colonna-Emanuel ve kocası Matthew, kasada saklı gömülü bir hazine bulmanın çocukluk hayali olduğunu söyledi.
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Geyik tüm bitkileri yediği zaman kutunun belirgin hale geldiğini söyleyen Matthew, kutunun içinden 52 bin dolar nakit para ve pek çok mücevher çıkması üzerine neye uğradığını şaşırdı. Elmaslar, yakutlar, düzinelerce yüzük ve para ile dolu kasanın içinde bir de üzerinde adres yazan bir kağıt parçası vardı.Adresin yakınlarındaki bir evi işaret etmesi üzerine çift komşularının kapısını çalarak durumu açıkladı. Komşuları yıllar önce soyulduklarını söyleyince çift olayı doğrulatmak için polise gitti ve gerçekten de içinde 52 bin dolar ve mücevherler olan kasalarının 2011 yılınca çalındığını öğrendi.Bunun üzerine kasayı sahiplerine teslim eden karı-koca bunun karşılığında bir ödül almayı da kabul etmedi ve gerçek ödülün kader olduğunu söyledi. Komşuları ise çifte müteşekkir olduklarını belirtti.
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ABD’nin New York şehrinde yaşayan Matthew ve Maria Emanuel çifti, evlerinin bahçesini düzenlemek istedi. Emanuel çifti, toprak üzerinde çalışmaya başladıklarında bir sürprizle karşılaştı.
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Toprağın altında bir kasa bulan çift, içinde ne olduğunu merak ederek kasayı açtı. Kasanın içindeki 52 bin dolar nakit para ve değerli mücevherleri gören çift gözlerine inanamadı. Kasanın içinde bir de adres bulan çift, kağıtta yazılı olan adresin birkaç sokak ötedeki komşularına ait olduğunu fark etti.
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Polise haber verdikten sonra adrese giden Emanuel çifti, ev sahiplerinin 7 yıl önce evlerinin soyulduğunu ve kasalarının kaybolduğunu öğrendi. Kasayı hiç düşünmeden asıl sahiplerine teslim eden çift, “Bu kasa bahçemize nasıl geldi bilmiyoruz. İnsanlar içi para dolu kasayı niye verdiğimizi soruyorlar. Cevap çok basit, çünkü bize ait değildi” dedi.
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TADİLAT YAPARKEN GİZLİ KASA BULDULAR

TADİLAT YAPARKEN GİZLİ KASA BULDULAR
ABD'nin Arizona eyaletine bağlı Phoenix kentinde evlerinde tadilat yapan bir çift büyük bir sürprizle karşılaştı.
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Çift, mutfakta tadilat sırasında şifreli bir kasa buldu. Kasada para, rehber niteliğinde bir kitap ve iki fotoğraf bulundu.
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ABD'nin Phoenix kentinde maddi sıkıntılar nedeniyle evlerinde başlattıkları tadilatı aralıklarla sürdüren çift, mutfak kısmına gelince büyük bir sürprizle karşılaştı.
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Mutfakta 50 yıllık şifreli bir kasa bulan çift küçük bir servetin de sahibi oldu.
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ABD'li çift, Kasadan çıkan paranın büyük bir kısmının 100 dolarlık banknotlar olduğunu ifade etti.
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Şifreli kasanın içerisinde bulunan siyah beyaz fotoğrafın arka kısmına ise, "Alan, bende okuman gereken bir kitap var" notu yazıyor.
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Evi kendilerine satan emlakçının bu durumdan haberi olmadığını söyleyen aile buldukları gizli oda ile gözlerine inanamadılar.
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Odadan kadın çantası, çocuk oyuncakları, mektuplar ve belgeler çıktı.
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Arkeoloji Müzesi çalışanları gelip çıkanları incelemeye başladı.
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Kutuda Rus İmparatorluğuna ait altınlar, paralar ve belgeler bulundu.
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Müze yetkilileri, kutunun 1941 veya 1942'de gizlendiğine inanıyor.
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Çıkanların değerinin yaklaşık 15 bin dolar olduğu tespit edildi.
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Kutudan çıkanların bir süreliğine müzede sergileneceği bildirildi.
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46 yaşındaki Mathew Orlov isimli balıkçı Avustralya sahillerinde bulduğu köpek balığını, teknesine çekince sıradışı bir şey fark etti.
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Balığın karnındaki hareketlilik dikkatini çekti ve köpekbalığının karnını yardı.
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Hamile köpek balığının karnını yararak 98 yavrusunu işte böyle çıkardı.
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Güney Kaliforniya'da polis ekipleri uyuşturucu satıcılarının evlerinin bahçelerinde yaklaşık 8 milyon dolarlık uyuşturucu ele geçirildi.
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Rusya'da bir alışveriş merkezinin inşaat planında görünen gizli bir oda keşfedildi.
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Odanın içinden çıkan, cüzdan herkesi şaşırttı.
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Cüzdanda bazı fotoğraflarla belgeler bulundu. 1985 tarihli belgelerin açıklanması için araştırmalar yapılıyor.
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Sevgilisine evlilik teklifi için bakın neler yaptı.
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Nehirde yakaladığı 48 kiloluk ringa balığının midesini açınca içinden çıkanla şok oldu.
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Balığın midesinden çıkan taşı parlatınca bakın nasıl bir hal aldı.
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6 günün sonunda taşı hayli iyi bir fiyata satan balıkçı başına bunların geleceğini beklemediğini de kaydetti.
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Çin'de yol çalışması sırasında buldukları tabutu açan yetkililer şok oldu.
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Burada mezarlık bulunmadığını söyleyen yerel halk ve yetkililer 1 saatlik uğraş sonrası, tabutu bulunduğu yerden çıkarmayı başardı.
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Yaklaşık 100 yıl olduğu düşünülen tabuttan kemikler çıkmasını beklerken cesetle karşılaşan halk neye uğradığını şaşırdı.
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Avustralya'da bir çiftçi, marketten aldığı yumurtayı görünce şaşkına döndü.Yumurtanın boyu, normalinden 3 kat daha büyüktü. Ancak asıl ilginç olan, yumurtanın içinden çıkanlardı.
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Avustralya'da Scott Stockman isimli bir çiftçi, marketten aldığı yumurtaların içine karışmış devasa yumurtayı görünce neye uğradığını şaşırdı.
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Stockman, bir insanın avucunu tamamen kaplayan, normal boyutunun 3 katı olan bu yumurtayı sosyal medyada paylaştı.176 gram ağırlığındaki yumurta daha çok bir kaz yumurtasını andırıyordu.
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Herkes devasa yumurtanın içinden bir yavru çıkmasını bekliyordu. Ancak öyle olmadı...Yumartanın sahibi yumurtayı kırdığında içinden normal boyutlarda bir yumurta daha çıktı. Üstelik kusursuz bir şekle ve kıvama sahipti.
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Çok alışılmadık bu tablonun biyolojik açıdan bir açıklaması vardı elbette. Yumurta anomalisi olarak adlandırılan bu durum. Tavuğun üreme kanalına birden fazla yumurta sarısı bırakmasından kaynaklanan bir durum.
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Kanalda kalan ve kabuklaşmaya başlayan yumurtanın üzerine ertesi gün yeni yumurtanın gelmesiyle oluşuyor.
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Eski garajında bulduğu kutuyu açınca inanamadı.
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Yıllardır kapalı duran kutuyu açınca içinden bir not ve çok sayıda gaz maskesi çıktı.
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Terk edilmiş bir binanın duvarından çıkanlar şok etti.
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Taşı kaldırdıkları anda askerdeki sevgiliye yazılmış bir mektup ve eski gazete küpürleri buldular.
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New Yokrk'ta emekli olan bir adam, ailesiyle birlikte küçük bir çiftlik almaya karar verdi. Satın alma işlemlerinin ardından, çiftliğin içinde bulunan ahırın kapısı o gün ilk kez açıldı.
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15 yıldır açılmayan ahırın içinden çıkanlar herkesi şok etti.
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Taşınmadan önce adamın eşi ahırı kontrol etmek isteyince neye uğradığını şaşırdı.
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Sadece bir çiftlik aldığını düşünen adam tam bir servete kondu. Eski arabalardan oluşan bir koleksiyon buldu ve bunları satmaya karar verdi.
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Büyükannesinin dolabından çıkan kutuyu açınca inanamadı.
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Yıllarca hepsini saklamış.
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İşte büyükanneden kalan gazete sayfaları.
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Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, kadın bulduğu taşları çekiçle parçalamaya çalışıyor.
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Taşlar kırıldıktan sonra içinden çıkan renkli taşların elmas olduğu söyleniyor.
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Miami'de metal dedektörü ile sahilde arama yapan adam, hiç ummadığı bir şeyle karşılaştı.
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Deniz kenarında bir paket buldu.
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Sahilde her zaman böyle aramalar yapan adam, kolye, cep telefonları, yüzükler bulmaya alışkındı ama bu sefer bulduğu paket hepsinden farklıydı ve çok heyecanlandı.
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Paketin içini açınca ise şok oldu. İçinden çıkan deste deste parayı görünce inanamadı.
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Etrafına baktığında ise hiç kimseyi göremedi. Paketin içinden tam 110.000 dolar çıktı.
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Büyükannesinden kalan dolabı açınca gözlerine inanamadı.
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Şişeden çıkanı görünce inanamadılar.
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Sahilde yürürken buldukları şişenin içinden çıkanla şok oldular.Önce bunun bir şaka olduğunu sandılar ama içinden çıkan Fransızca notu görünce inanamadılar.
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Anahtar Kelimeler:
tadilat ev para

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