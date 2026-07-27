Evi temizleme sıklığına göre ne kadar mükemmeliyetçisin?
Evini ne sıklıkla temizlediğin hem temizlik alışkanlıklarını hem de kişilik özelliklerini yansıtabilir. Herkesin yaşam düzeni ve öncelikleri farklıdır; bu da temizlik alışkanlıklarımıza yansır. Bu yüzden gelin, birlikte temizlik yapma sıklığınıza bakalım ve ne kadar mükemmeliyetçi olduğunuzu anlayalım!
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Evi temizleme sıklığına göre ne kadar mükemmeliyetçisin?
1/7
Sabah uyandığında ilk neyi fark edersin?
Yerdeki dağınıklıklar.
Mutfaktaki bulaşıklar.
Evin havası.
Hiçbir şey.
2/7
Peki, salonu ne sıklıkla toparlarsın?
Misafir geleceği zaman toparlarım.
Dağıldığında toparlarım.
Günde bir iki toparlarım.
Her gün birkaç kez toparlarım.
3/7
Süpürgeyi çok sık çıkarır mısın?
4/7
Mutfak temizliğinin nasıl olması gerekir?
Dağınık olmadığı müddetçe girmem.
Biraz dağınık kalabilir, sorun etmem.
Her zaman temiz olur.
Yemekten sonra temiz olmasına dikkat ederim.
5/7
Toz aldıktan sonra tekrar etrafta toz görsen ne hissedersin?
Hemen tekrar silerim.
Umursamam.
Birkaç gün beklerim.
Uygun bir zamanda temizlerim.
6/7
Temizlik planının nasıl ilerlediğini söyler misin?
Plansız ilerlerim.
Genel bir plan oluşturum.
Saat saat hazırlanmış planım olur.
Canım ne isterse onu yaparım.
7/7
Son olarak! Çamaşırlar biriktiğinde hemen yıkar mısın?
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