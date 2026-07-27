KADIN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Yaşam

Evi temizleme sıklığına göre ne kadar mükemmeliyetçisin?

Evini ne sıklıkla temizlediğin hem temizlik alışkanlıklarını hem de kişilik özelliklerini yansıtabilir. Herkesin yaşam düzeni ve öncelikleri farklıdır; bu da temizlik alışkanlıklarımıza yansır. Bu yüzden gelin, birlikte temizlik yapma sıklığınıza bakalım ve ne kadar mükemmeliyetçi olduğunuzu anlayalım!

Evi temizleme sıklığına göre ne kadar mükemmeliyetçisin?

Evi temizleme sıklığına göre ne kadar mükemmeliyetçisin?

1/7

Sabah uyandığında ilk neyi fark edersin?

Sabah uyandığında ilk neyi fark edersin?
Yerdeki dağınıklıklar.
Mutfaktaki bulaşıklar.
Evin havası.
Hiçbir şey.
2/7

Peki, salonu ne sıklıkla toparlarsın?

Peki, salonu ne sıklıkla toparlarsın?
Misafir geleceği zaman toparlarım.
Dağıldığında toparlarım.
Günde bir iki toparlarım.
Her gün birkaç kez toparlarım.
3/7

Süpürgeyi çok sık çıkarır mısın?

4/7

Mutfak temizliğinin nasıl olması gerekir?

Mutfak temizliğinin nasıl olması gerekir?
Dağınık olmadığı müddetçe girmem.
Biraz dağınık kalabilir, sorun etmem.
Her zaman temiz olur.
Yemekten sonra temiz olmasına dikkat ederim.
5/7

Toz aldıktan sonra tekrar etrafta toz görsen ne hissedersin?

Hemen tekrar silerim.
Umursamam.
Birkaç gün beklerim.
Uygun bir zamanda temizlerim.
6/7

Temizlik planının nasıl ilerlediğini söyler misin?

Plansız ilerlerim.
Genel bir plan oluşturum.
Saat saat hazırlanmış planım olur.
Canım ne isterse onu yaparım.
7/7

Son olarak! Çamaşırlar biriktiğinde hemen yıkar mısın?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Herkesin evinde var ancak kimse asıl amacını bilmiyor!Herkesin evinde var ancak kimse asıl amacını bilmiyor!
Bu 3 burç 27 Temmuz - 2 Ağustos haftasının en şanslısı olacak!Bu 3 burç 27 Temmuz - 2 Ağustos haftasının en şanslısı olacak!
Anahtar Kelimeler:
temizlik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.