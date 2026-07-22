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Evi temizlerken yapılan bu 5 hataya dikkat!

Ev temizliği sırasında kullanılan bazı ürünler ve gözden kaçan küçük alışkanlıklar, kedi ve köpekler için beklenmedik riskler oluşturabiliyor. Güçlü kokular, yüzeylerde kalan temizlik kalıntıları ve tam kurumayan zeminler sanıldığı kadar masum olmayabilir. İşte 5 temizlik hatası...

Evi temizlerken yapılan bu 5 hataya dikkat!
Nilgün Arabacı

Evcil hayvan bulunan evlerde tüyleri temizlemek, yerleri silmek ve kötü kokuları gidermek günlük rutinin bir parçası. Ancak kullanılan ürünler zeminde kaldığında ya da temizlik yapılan alan yeterince havalandırılmadığında, hayvanlar bu maddeleri soluyabiliyor veya patilerini yalarken istemeden vücutlarına alabiliyor.

SERT KİMYASALLARI GELİŞİ GÜZEL KULLANMAK

Çamaşır suyu, amonyak ve ağır hizmet tipi temizlik ürünleri güçlü kirleri çıkarabilse de evcil hayvanlar için risk oluşturabiliyor. Yoğun buharlar solunum yollarını tahriş edebilirken ürün sürülen yüzeye temas eden pati ve burunlarda da hassasiyet görülebiliyor.

“Doğal” olarak tanıtılan her karışımın güvenli olduğu da düşünülmemeli. Evcil hayvan bulunan alanlarda ürün etiketlerinin kontrol edilmesi, ortamın havalandırılması ve temizlenen yüzeylerin iyice durulanması öneriliyor. Ürünün güvenli olup olmadığı konusunda şüphe bulunuyorsa veterinere danışılması gerekiyor.

YOĞUN KOKU VE UÇUCU YAĞLARA YÖNELMEK

Mumlar, oda spreyleri ve uçucu yağ difüzörleri evdeki kokuyu bastırsa da bazı içerikler hayvanlar için uygun olmayabiliyor. Özellikle kediler, çay ağacı ve nane gibi bazı uçucu yağlardaki bileşenleri işlemekte daha fazla zorlanabiliyor.

“Doğal içerikli” olarak satılan temizlik ürünlerinde de uçucu yağ bulunabildiği için içerik listesinin kontrol edilmesi önem taşıyor. Yoğun kokulu ve aerosol ürünler yerine evcil hayvanlara uygun, kokusuz seçeneklerin tercih edilmesi ve evin düzenli olarak havalandırılması öneriliyor.

YÜZEYDE TEMİZLİK KALINTISI BIRAKMAK

Dezenfektan mendiller ve bazı temizlik ürünleri, zeminlerde ve mobilyalarda görünmeyen kalıntılar bırakabiliyor. Evcil hayvanlar yüzeyleri koklarken, yalarken veya patilerini temizlerken bu maddeleri istemeden alabiliyor.

Halı temizliğinde kullanılan toz ürünler de tamamen süpürülmediğinde solunabiliyor veya tüylerin arasına yerleşebiliyor. Temizlik sonrasında yüzeylerin suyla silinmesi ve halıların dikkatlice süpürülmesi riski azaltmaya yardımcı olabiliyor.

ZEMİN KURUMADAN HAYVANLARI İÇERİ ALMAK

Yeni silinen kaygan zeminler, özellikle yaşlı veya eklem sorunu bulunan hayvanların düşmesine neden olabiliyor. Koşarken ya da ani dönüş yaparken tutunamayan kedi ve köpekler kolayca kayabiliyor.

Bu nedenle temizlenen bölgenin tamamen kuruyana kadar kapatılması, yoğun kullanılan alanlardaki ıslak noktaların ayrıca kurulanması öneriliyor.

NEMLİ EŞYALARI YENİDEN KULLANMAK

Yalnızca zeminlerin değil, paspasların, havluların ve evcil hayvan yataklarının da tamamen kurutulması gerekiyor. Nemli bırakılan eşyalar zamanla küf ve istenmeyen koku oluşumuna uygun bir ortam hazırlayabiliyor.

Yıkanan yatakların, örtülerin ve temizlik bezlerinin hava alan bir yerde tamamen kurutulduktan sonra yeniden kullanılması öneriliyor. Böylece hem ev temiz kalıyor hem de evcil hayvanların temas ettiği alanlar daha güvenli hale geliyor.

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Anahtar Kelimeler:
temizlik
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