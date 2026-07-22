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Aslan sezonu başlıyor! 22 Temmuz'dan sonra yüzü gülecek 5 burç belli oldu

Bir süredir hayatınızın tadı tuzu kaçtıysa gözünüz gökyüzünde olsun! Güneş'in Aslan burcuna geçmesiyle bazı burçlar için daha hareketli, neşeli ve sosyal bir dönem başlayabilir. Astrolog Aria Gmitter'e göre 22 Temmuz'da yüzü gülecek 5 burç belli oldu.

Aslan sezonu başlıyor! 22 Temmuz'dan sonra yüzü gülecek 5 burç belli oldu
Gökçen Kökden

Güneş'in Aslan burcuna geçmesiyle 22 Ağustos'a kadar devam edecek Aslan sezonu başlıyor. Aria Gmitter'e göre bu dönem; sosyalleşmek, eğlenmek ve eski arkadaşlarla yeniden iletişim kurmak için uygun bir atmosfer oluşturabilir.

ASLAN

Aslan sezonu başlıyor! 22 Temmuz dan sonra yüzü gülecek 5 burç belli oldu 1

Sahne sırası sonunda Aslanlara geliyor. Sezonuna giren Aslan burçları, kendilerini daha canlı ve motive hissedebilir. Yolunda gitmeyen alanları düzeltmek ve iyi ilerleyen konuları daha da geliştirmek için harekete geçebilirler.

Görünümlerinde yenilik yapmak, yeni bir hedef belirlemek veya uzun süredir erteledikleri kişisel planlara yönelmek isteyebilirler. Aslanlar için bu dönemde belirleyici olan, hayal güçleri ve kendilerine duydukları güven olabilir.

İKİZLER

Aslan sezonu başlıyor! 22 Temmuz dan sonra yüzü gülecek 5 burç belli oldu 2

İkizler burçları iletişimde daha aktif olabilir. Konuşma, sosyalleşme ve yaratıcılık isteğinin artacağı bu günde sanat, müzik ve yazı daha fazla ilgilerini çekebilir. Duygularını yaratıcı bir çalışmayla ifade etmek isteyebilirler.

Arkadaş grubunda planları başlatan, insanları bir araya getiren ve ortamın enerjisini yükselten kişi yine İkizler olabilir. Sosyal hayatlarında başlayacak bu hareketlilik, önümüzdeki günlere de yansıyabilir.

TERAZİ

Teraziler için dost meclislerinin tadı başka olacak. Arkadaşlıkların öne çıkacağı bu dönemde başkalarının başarılarını içtenlikle kutlayabilir, yakınlarına destek olmak için daha fazla çaba gösterebilirler.

Konserler, park gezileri, canlı müzik ve dans içeren etkinlikler Terazilerin enerjisini yükseltebilir. Başkalarını dinlemek ve güzel sözlerle cesaretlendirmek de onlara mutluluk verebilir.

BALIK

İşleri sürekli yarına bırakan Balıklar için artık kolları sıvama zamanı. Son dönemdeki yoğunluk nedeniyle erteledikleri konulara yönelebilir ve günlük hayatlarını yeniden planlamak isteyebilirler.

Kişisel ihtiyaçlarına ve sağlıklarına daha fazla öncelik vermeleri gerekebilir. Küçük bir program hazırlamak veya rutinlerinde yapacakları basit bir değişiklik, uzun zamandır bekledikleri yenilenmenin ilk adımı olabilir.

KOÇ

Aslan sezonu başlıyor! 22 Temmuz dan sonra yüzü gülecek 5 burç belli oldu 3

Koçların neşeli ve yaratıcı tarafı daha görünür hale gelebilir. İnsanları güldürmek, arkadaşlarının hayatını kolaylaştırmak ve yeteneklerini göstermek onlara keyif verebilir.

Jüpiter'in etkisiyle emekleri ve yetenekleri çevrelerindeki kişiler tarafından fark edilebilir. Alacakları güzel bir övgü ise günlerini daha da güzelleştirebilir.

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Anahtar Kelimeler:
Astroloji burçlar
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