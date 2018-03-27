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Evimizdeki eşyalar bize zarar veriyor

Esra Çeliksoy Esra Çeliksoy
CİLT SAĞLIĞI HABERLERİ  | 27.03.2018 12:27 | Son Güncelleme

Home Sweet Home (Evim güzel evim) diyoruz ama evimizin bizi yaşlandırabileceğini düşünmüyoruz bile. Evinizde size zarar veren şeylerden arınırsanız pürüzsüz bir cildin keyfini uzun yıllar boyunca çıkarabilirsiniz. İşte zarar vereceğini düşünemediğiniz ev eşyaları ve çözümleri...

Evimizdeki eşyalar bize zarar veriyor

Merkezi ısıtma ve klimalar

1

Dışardaki hava ne kadar soğuksa, o kadar az nemi tutabilir. Hava soğuduğunda evdeki hava ısınır, ancak su buharı miktarı artmaz. Evdeki hava bu şekilde kurur. Bu da cildimize ve mukoza zarımıza zarar verir. Yüzümüz ve vücudumuz çok hassas hale gelir, kaşınmaya ve soyulmaya başlar. Bu da cilt kırışıklığının daha erken yaşta görülmesine nedne olur.

Çözüm: hava nemlendiriciler ve ultra nemlendirici kremler kullanın, her zaman yanınızda termal su spreyi bulundurun.

Yastık

3

Çoğu insan pamuk ya da keten keten çamaşırları tercih eder çünkü oldukça ucuzdur, kaymazlar ve yıkanmaları kolaydır. Ancak bu malzemelerden yapılmış yastık kılıfları, görünüşlerini önemseyen insanlar için kötü olabilir. Pamuk, cilt üzerindeki kırışıklıkların riskini artırabilir, bu daha sonra kırışıklıklara dönüşecektir. Ayrıca, bu materyaller bakterilerin büyümesi için iyi bir ortamdır.

Çözüm: pamuğu ipek ile değiştirin. İpek daha pahalıdır, ancak birçok avantajı vardır: dayanıklıdır, cildin buruşmasına neden olmaz çünkü pürüzsüzdür ve bakteri üremesini engeller.

Akıllı telefonlar ve bilgisayarlar

4

Bilgisayar ve telefonlarla neredeyse uyuyana kadar beraberiz. Ekranın mavi ışığının UVA ve UVB ışınları kadar zararlı olabileceğini iddia eden araştırmalar var.

Çözüm: Bilgisayarın önünde geçirdiğiniz süreyi azaltmanın bir yolu yoksa, özel bir anti-mavi ışık ekran koruyucusu takabilirsiniz.

Açık pencereler

5

Son zamanlarda, bilim adamları hava kirliliği ve erken yaşlanma arasında doğrudan bir ilişki buldu. Ancak endüstriyel tesisler hava kirliliğinin tek nedeni değildir. Yol kenarında oturmak, sigara dumanları ve diğer birçok neden çevre kirliliğine neden olabilir.

Çözüm: İç mekan temizliğiniz için kirlilik parçacıklarını temizleyen ve nem seviyesini kontrol altına alan bir cihaz temin edebilirsiniz.

Sütyenler

6

Sıkı göğüsler gençlikle ilişkilidir. Sütyenlerin yerçekimine karşı savaştıklarını söyleyen bir teori var ancak bu teori için herhangi bir bilimsel gerekçe yok. Ancak sütyenlerin göğüs kaslarını zayıflattığı söyleyen ve kanıtlanan bir teori var. Uzmanlar, sadece belirli özelliklere sahip olan kadınların (örneğin, büyük meme bezleri) sütyen giymelerini öneriyor.

Çözüm: sadece gerektiğinde sütyen giyiniz veya hiç giymeyiniz.

Şeker

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Hepimizin bildiği gibi, şeker aşırı kilo alımını hızlandırır. Ancak son araştırmalar, erken yaşlanma ve cilt iltihabına da neden olduğunu göstermektedir.

Çözüm: şeker tüketmeyi bırakın. Bunun yerine akçaağaç veya bal kullanın.

İşlenmiş et ürünleri

8

Et ürünleri (sosis ve hamburger gibi) çok miktarda yağ ve farklı takviyeler içerir: örneğin, fosfor ve sülfitler. Bu kimyasallar cildin durumunu kötüleştirir ve vücudun yaşlanma sürecini hızlandırır.

Çözüm: Bu yiyeceklerin tüketimini azaltın.

Tuvalet

9

Ne yazık ki, herkes tuvaleti yıkarken dikkat edilmesi gereken birkaç kural olduğunu bilmiyor. Tabii ki hepimiz, tuvalet alanını temiz tutmamız ve ellerimizi yıkamanın önemli olduğunu biliyoruz. Ancak birçok kişi doğru bir yıkama yöntemi olduğunu bilmiyor. Tuvaletin sifonunu kapak açıkken çekerseniz bakteriler ve patojenik mikroorganizmalar havaya uçuşur bu da saç, giysi ve cildinize etki edebilir.

Çözüm: Yıkamadan önce kapağı her defasında indirin.

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Anahtar Kelimeler:
cilt bakımı ev eşyaları

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