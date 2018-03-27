Evimizdeki eşyalar bize zarar veriyor

Merkezi ısıtma ve klimalar Dışardaki hava ne kadar soğuksa, o kadar az nemi tutabilir. Hava soğuduğunda evdeki hava ısınır, ancak su buharı miktarı artmaz. Evdeki hava bu şekilde kurur. Bu da cildimize ve mukoza zarımıza zarar verir. Yüzümüz ve vücudumuz çok hassas hale gelir, kaşınmaya ve soyulmaya başlar. Bu da cilt kırışıklığının daha erken yaşta görülmesine nedne olur. Çözüm: hava nemlendiriciler ve ultra nemlendirici kremler kullanın, her zaman yanınızda termal su spreyi bulundurun. Yastık Çoğu insan pamuk ya da keten keten çamaşırları tercih eder çünkü oldukça ucuzdur, kaymazlar ve yıkanmaları kolaydır. Ancak bu malzemelerden yapılmış yastık kılıfları, görünüşlerini önemseyen insanlar için kötü olabilir. Pamuk, cilt üzerindeki kırışıklıkların riskini artırabilir, bu daha sonra kırışıklıklara dönüşecektir. Ayrıca, bu materyaller bakterilerin büyümesi için iyi bir ortamdır. Çözüm: pamuğu ipek ile değiştirin. İpek daha pahalıdır, ancak birçok avantajı vardır: dayanıklıdır, cildin buruşmasına neden olmaz çünkü pürüzsüzdür ve bakteri üremesini engeller.

Akıllı telefonlar ve bilgisayarlar Bilgisayar ve telefonlarla neredeyse uyuyana kadar beraberiz. Ekranın mavi ışığının UVA ve UVB ışınları kadar zararlı olabileceğini iddia eden araştırmalar var. Çözüm: Bilgisayarın önünde geçirdiğiniz süreyi azaltmanın bir yolu yoksa, özel bir anti-mavi ışık ekran koruyucusu takabilirsiniz. Açık pencereler Son zamanlarda, bilim adamları hava kirliliği ve erken yaşlanma arasında doğrudan bir ilişki buldu. Ancak endüstriyel tesisler hava kirliliğinin tek nedeni değildir. Yol kenarında oturmak, sigara dumanları ve diğer birçok neden çevre kirliliğine neden olabilir. Çözüm: İç mekan temizliğiniz için kirlilik parçacıklarını temizleyen ve nem seviyesini kontrol altına alan bir cihaz temin edebilirsiniz. Sütyenler Sıkı göğüsler gençlikle ilişkilidir. Sütyenlerin yerçekimine karşı savaştıklarını söyleyen bir teori var ancak bu teori için herhangi bir bilimsel gerekçe yok. Ancak sütyenlerin göğüs kaslarını zayıflattığı söyleyen ve kanıtlanan bir teori var. Uzmanlar, sadece belirli özelliklere sahip olan kadınların (örneğin, büyük meme bezleri) sütyen giymelerini öneriyor.