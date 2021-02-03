Evimizin vazgeçilmez çiçeği orkide: Orkide bakımında nem dengesine ve sıcaklığa dikkat!

İç mekan orkide bitkilerinin bakımı, onları nasıl düzgün bir şekilde yetiştireceğinizi öğrendikten sonra kolaydır. Bu ilginç çiçekler, çeşitliliğe bağlı olarak bir dizi renk ve boyutta bulunabilir. Neredeyse her ev dekoruna mükemmel vurgu dikimleri yaparlar. Orkideler ışık, sıcaklık ve nem gibi tüm temel ihtiyaçları karşılandıktan sonra çok az bakım gerektirir. ORKİDE DİREKT GÜNEŞ IŞIĞI ALMAMALIDIR Orkidenin canlı olduğu köklerinin yeşil olup olmadığına bakılarak anlaşılır. Fakat orkide çiçeklerinin ömrü yerini sevdiği takdirde ortalama 2-3 ay arasında değişir. Çiçekleri döküldükten sonra 3.boğumun hemen üstünden budanması lazımdır. Alttan çıkacak çiçeğe böylelikle hayat verilmiş olur.

Orkidenin bol aydınlık bir yerde durmalıdır. Aynı zamanda direkt olarak güneş ışığını almaması gerekmektedir. Çok soğuk havalardan korunmalıdır. Yaprakların üzerinde nokta nokta benekler olduğunda soğukta kaldığı anlaşılabilir. Bu olduğunda hem çiçeğin kalitesi düşer, hem de çiçeğin ömrü kısalır. Orkideyi toprağa diktikten sonra üzerine ağaç kabukları koyarsanız, köklerine suyu daha çok çekmesini sağlarsınız. Bitkinin sulamasını elle yapmaktan ziyade, kovanın içerisinde orkideyi suda tutmak daha dengeli olacaktır.

ORKİDE NASIL SULANMALI? Orkide sulamanın anahtarı aşırı su değil. Doğru orkide sulama, muhtemelen orkide bakımının doğru yapılması için en zor yanıdır. Bir orkide için uygun su miktarı, orkidenin türüne, içinde bulunduğu karışımın türüne ve orkidenin büyüdüğü ortama göre değişir. Orkideler 'doğru' miktarda su ister, ne çok fazla ne de çok az. Doğru miktar mevsime göre de değişir; orkideler sıcak olduğunda soğuktan daha çabuk kurur. Bu, zaman ve sabır gerektirir, ancak orkideniz size sağlıklı çiçekler verdiğinde canlılığı ile karşılık verecektir. Kaçınılması gereken tek şey, bir orkidenin sulama sırasında verdiği su miktarını sınırlamaktır. Genel olarak, bir orkide serbestçe sulandığında, bitki ve ortam tamamen doyana kadar suyun saksının dibinden akmasına izin verildiğinde en büyük başarı ile karşılanır. Pratik bir bakış açısından bu, genellikle orkideyi lavaboya getirmek ve karışımdan serbestçe akan su anlamına gelir. Orkide sulandıktan sonra, birkaç günden bir haftaya veya daha sonra herhangi bir şey olabilecek bir sonraki sulamaya kadar büyüme alanına geri dönmelidir. Bir rutin oluşturmak yardımcı olabilir, örneğin hafta sonu sulama ve hafta ortası bitkileri kontrol etme. Şüphe duyduğunuzda bekleyin.