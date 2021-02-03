Evimizin vazgeçilmez çiçeği orkide: Orkide bakımında nem dengesine ve sıcaklığa dikkat!

İç mekan orkide bitkilerinin bakımı, onları nasıl düzgün bir şekilde yetiştireceğinizi öğrendikten sonra kolaydır. Bu ilginç çiçekler, çeşitliliğe bağlı olarak bir dizi renk ve boyutta bulunabilir. Neredeyse her ev dekoruna mükemmel vurgu dikimleri yaparlar. Orkideler ışık, sıcaklık ve nem gibi tüm temel ihtiyaçları karşılandıktan sonra çok az bakım gerektirir.
Orkidenin canlı olduğu köklerinin yeşil olup olmadığına bakılarak anlaşılır. Fakat orkide çiçeklerinin ömrü yerini sevdiği takdirde ortalama 2-3 ay arasında değişir. Çiçekleri döküldükten sonra 3.boğumun hemen üstünden budanması lazımdır. Alttan çıkacak çiçeğe böylelikle hayat verilmiş olur.
Orkidenin bol aydınlık bir yerde durmalıdır. Aynı zamanda direkt olarak güneş ışığını almaması gerekmektedir. Çok soğuk havalardan korunmalıdır. Yaprakların üzerinde nokta nokta benekler olduğunda soğukta kaldığı anlaşılabilir. Bu olduğunda hem çiçeğin kalitesi düşer, hem de çiçeğin ömrü kısalır.
Orkideyi toprağa diktikten sonra üzerine ağaç kabukları koyarsanız, köklerine suyu daha çok çekmesini sağlarsınız. Bitkinin sulamasını elle yapmaktan ziyade, kovanın içerisinde orkideyi suda tutmak daha dengeli olacaktır.
Orkide sulamanın anahtarı aşırı su değil. Doğru orkide sulama, muhtemelen orkide bakımının doğru yapılması için en zor yanıdır. Bir orkide için uygun su miktarı, orkidenin türüne, içinde bulunduğu karışımın türüne ve orkidenin büyüdüğü ortama göre değişir. Orkideler 'doğru' miktarda su ister, ne çok fazla ne de çok az. Doğru miktar mevsime göre de değişir; orkideler sıcak olduğunda soğuktan daha çabuk kurur.
Bu, zaman ve sabır gerektirir, ancak orkideniz size sağlıklı çiçekler verdiğinde canlılığı ile karşılık verecektir. Kaçınılması gereken tek şey, bir orkidenin sulama sırasında verdiği su miktarını sınırlamaktır. Genel olarak, bir orkide serbestçe sulandığında, bitki ve ortam tamamen doyana kadar suyun saksının dibinden akmasına izin verildiğinde en büyük başarı ile karşılanır. Pratik bir bakış açısından bu, genellikle orkideyi lavaboya getirmek ve karışımdan serbestçe akan su anlamına gelir.
Orkide sulandıktan sonra, birkaç günden bir haftaya veya daha sonra herhangi bir şey olabilecek bir sonraki sulamaya kadar büyüme alanına geri dönmelidir. Bir rutin oluşturmak yardımcı olabilir, örneğin hafta sonu sulama ve hafta ortası bitkileri kontrol etme. Şüphe duyduğunuzda bekleyin.
İklime, nem oranına ve saksı harcına bağlı olarak orkideni haftada birkaç kez ila birkaç haftada bir sulaman gerekebilir.
Şeffaf saksılar, orkideni sulama zamanı gelip gelmediğine karar vermende sana yardımcı olabilir. Saksının içinde buğu/nem yoksa sulama zamanıdır.
Herhangi bir orkide karışımı fazla sulanabilir ve bitkinin ölümüne yol açabilir. Orkidelerin çoğu neredeyse kurumayı ve sonra suyla dolup tekrar kurumaya bırakılmayı sever. Karışıma bir kalem veya çubuk koymak ve orada bırakmak, daha sonra onu dışarı çekip karışımın içinin ıslak olup olmadığını görmenizi sağlar.
Orkideler için kök büyümesi bitkinin sağlığının en iyi göstergesidir. Saksıda yetişen orkideler için kökleri çürütmemeye veya boğmamaya çok dikkat etmeliyiz.
İyi bir nem dengesi elde etmek, optimum orkide bakımı için çok kritik olduğundan, birçok orkide yetiştiricisi, köklerin ne zaman gelişip ne zaman gelişmediğini görmek daha kolay olacak şekilde şeffaf orkide saksıları seçer.
Şeffaf plastik kaplar, kökleri görmeyi ve ne zaman sulanacağını görmeyi kolaylaştırır. Saksı karışımı ıslandığında koyulaşır ve kurudukça yavaş yavaş açılır. Beyaz plastik kaplar ayrıca bazı fotosentezlere izin verirken sergileme için de çok çekici bir seçimdir.
Çoğu orkide nemli, iyi drene olan koşullar gerektirir. Orkide bitkileriyle kullanılabilecek çeşitli yetiştirme ortamı türleri vardır: Sekoya veya köknar kabuğu, sfagnum turba yosunu, kayalar, mantar, odun kömürü, kum, saksı toprağı vb.
Orkide yetiştirmek için temel bir karışım kaba perlit, köknar kabuğundan oluşur. Ayrıca odun kömürü de ekleyebilirsiniz, ancak bu isteğe bağlıdır. Genel olarak, kabuğun derecesi yetiştirilen orkide türüne bağlıdır. Örneğin, phalaenopsis orkideleri genellikle iri ağaç kabuğunda, cattleyalar orta kabukta yetiştirilir ve genç orkide bitkileri ince kabukta yetiştirilir.
Orkideler sığ ekim gerektirir. Orkideleri doğudan güneye bakan bir pencereye veya odaya yerleştirin. Bu bitkiler parlak, dolaylı ışığı tercih eder. Yetersiz ışık, zayıf çiçeklenmeye neden olur. Ancak çok fazla ışık yaprakların yanmasına neden olabilir.
İç mekan orkide bakımı için sıcaklık da önemlidir. Orkideler normal büyüme mevsimi boyunca daha soğuk veya daha yüksek sıcaklıklara tahammül ederken, yeterince çiçek açabilmeleri için geceleri gündüzden yaklaşık 15 derece daha soğuk olmaları gerekir.
Çoğu orkide haftada bir kez suya ihtiyaç duyar. Kök çürümesine neden olabileceğinden fazla sulamaktan kaçının.
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