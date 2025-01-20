Evin dekorasyonu ile ruh sağlığımızın bağlantılı olduğunu biliyor muydun?

1.Aydınlatmanın etkisiyle içimiz açılır.

2.Duvarların ve eşyaların renkleri ile enerji yükselir.

Doğal ışıkla birlikte serotonin hormonu artar. Bu da ruh halinin daha düzgün olmasını sağlar. Güneş ışığını bol bol gören bir alan oluşturursanız ruh sağlığınız olumlu olarak etkilenir. Daha mutlu ve enerjik hissetmenin yolu aydınlatmadan geçer!



Sevdiğiniz renkleri görmek ruh halinizin iyi olmasını sağlar. Mesela doğanın renklerini etrafınızda gördüğünüzü düşünün... Mavinin ve yeşilin uyumu sakinliği getirir. Tutkunuzu, romantik yanınızı ön plana çıkarmak istiyorsanız kırmızı tonunu kullanabilirsiniz!

3.Evdeki sadelikle birlikte zihin dinginleşir.



Dağınık bir dekorasyon yerine sade ve düzenli bir dekorasyon tercih ederseniz bir süre sonra ruhunuzun da karmaşadan uzaklaştığınızı görürsünüz. Evde attığınız her adımda meditasyon yapıyormuş gibi olur.

4.Doğal malzemelerin arasında doğanızı bulursunuz.



Ahşabın dokusu, doğal taşların asaleti... Evinize hem şıklık getirir hem de kendinize dönmenizi sağlar. İç huzura ulaşmak için insanın kendisini doğaya bırakması gerekir. Etrafınızda doğadan izler bulmak ruh sağlığınızı olumlu anlamda etkiler.

5.Bitkilerle arkadaş olup huzuru yaşarsınız.



Evinizi dekore ederken unutmamanız gereken en önemli şey... Bitkiler! Her bir yaprak size şifa olarak gelir. Büyük, yeşil yapraklı salon bitkilerine bakmak, sorumluluk almak insanı iyi hissettirir. Lavanta, aloe vera gibi bitkiler etrafa güzel bir enerji saçar.

6.Tatlı anların göz önünde olması yaşamayı sevdirir.



Duvarlarda ya da masada olan tabloları her gördüğünüzde anılarınızı tazelersiniz. Sevdiklerinizden kalan anlara geri dönmek, o anı tekrar yaşıyormuş gibi hissetmek hayatın ne kadar güzel olabileceğini gösterir. Böylece yaşam enerjiniz artar!

7.Kokular, ruha dokunan büyülü bir atmosfer oluşturur.



Evin havasını en çok etkileyen şeylerden biri kokudur. Her evin kendine özgü bir kokusu olur. Size ve evinize yakışacak bir koku bularak ruhunuzu iyileştirebilirsiniz. Eve her girdiğinizde ve bir nefes aldığınızda kendinizi biraz daha iyi hissedersiniz.

8.Bedeni dinlendiren konforlu mobilyalar ruhu da dinlendirir.



Evi dekore etmek sadece neyi nereye koyduğun ile ilgili değildir. Seçilen eşyaların rahatlığı, kullanırken sizi dinlendirip dinlendirmediği de önemlidir. Kendinizi yatağa bıraktığınızda ruhunuzun dinlendiğini görürsünüz.

9.Zemindeki sıcacık doku içinizi ısıtır.



Halı tamamlayıcı bir parçadır. Bir odaya girdiğinizde mobilyalarla bir ahenk oluşturan halı ile karşılaşmak sıcacık olmanıza neden olur. Görsel estetik içsel olarak sıcak hissetmenizi beraberinde getirir!

10.Özgün dokunuşlar özgür hissettirir.



Eviniz size göre şekillenir, sizin bir yansımanız olur. Seçtiğiniz detaylar ruhunuzun açığa çıkmasıdır. Sizden parçalar görmek ruh sağlığınızı olumlu olarak etkiler.