Sabahları nasıl bir enerjiyle uyanıyorsun?

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Alarmın çaldığında ilk yaptığın şey hangisi?
Alarmı defalarca ertelerim...
Hiç oyalanmam, hemen kalkarım!
Hemen kahve koyarım, ayılmam lazım...
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Sabah kahvaltısı senin için ne ifade ediyor?
Kahvaltı yapmadan asla güne başlamam!
Bana sadece kahve yetiyor.
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10 dakika içinde evden çıkman lazım. Ne yaparsın?
Çoktan hazırlanmış olurum.
Panik yaparım ama yetişirim.
"Zaten geç kaldım." deyip acele etmem.
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Sabah ilk duyduğun şarkı nasıl olmalı?
Hareketli bir şeyler olsun da kendime geleyim.
Sabah sabah müzik mi? Asla!
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İşe/okula giderken modun genelde nasıl olur?
Etrafa neşe saçan o kişi benim!
Uykulu ve dinlenememiş. 🙄
Suratım beş karış olur genelde...
Öğlene kadar uyuşuk olurum.
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Sabah telefonunu eline aldığında ilk neye bakarsın?
Saate bakıp tekrar uyurum. 🙄
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Sabah bir planın iptal oldu. Tepkin ne olur?
Daha iyi oldu, evde otururum!
Sorun etmem, başka zaman yaparım.
Hemen başka bir plan yaparım.
Evdeki işlerimle ilgilenirim.
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Güne başlamanın en iyi yolu sence hangisi?