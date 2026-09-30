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Sabahları nasıl bir enerjiyle uyanıyorsun?

Sabahları yataktan kalkmak senin için kolay mı, yoksa alarm çaldığında güne başlamak yerine biraz daha uyumayı mı tercih ediyorsun? Bu testle, sabahları nasıl bir enerjiyle uyandığını buluyoruz! 👇

Sabahları nasıl bir enerjiyle uyanıyorsun?

Sabahları nasıl bir enerjiyle uyanıyorsun?

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Alarmın çaldığında ilk yaptığın şey hangisi?

Alarmın çaldığında ilk yaptığın şey hangisi?
Alarmı defalarca ertelerim...
Direkt telefona bakarım.
Hiç oyalanmam, hemen kalkarım!
Hemen kahve koyarım, ayılmam lazım...
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Sabah kahvaltısı senin için ne ifade ediyor?

Sabah kahvaltısı senin için ne ifade ediyor?
Kahvaltı yapmadan asla güne başlamam!
Bana sadece kahve yetiyor.
Olmasa da olur...
Vaktim olursa yaparım.
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10 dakika içinde evden çıkman lazım. Ne yaparsın?

10 dakika içinde evden çıkman lazım. Ne yaparsın?
Çoktan hazırlanmış olurum.
Hızlıca toparlanırım.
Panik yaparım ama yetişirim.
"Zaten geç kaldım." deyip acele etmem.
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Sabah ilk duyduğun şarkı nasıl olmalı?

Sabah ilk duyduğun şarkı nasıl olmalı?
Hareketli bir şeyler olsun da kendime geleyim.
Sakin bir şeyler.
Ne çıkarsa dinlerim.
Sabah sabah müzik mi? Asla!
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İşe/okula giderken modun genelde nasıl olur?

İşe/okula giderken modun genelde nasıl olur?
Etrafa neşe saçan o kişi benim!
Uykulu ve dinlenememiş. 🙄
Suratım beş karış olur genelde...
Öğlene kadar uyuşuk olurum.
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Sabah telefonunu eline aldığında ilk neye bakarsın?

Sabah telefonunu eline aldığında ilk neye bakarsın?
Mesajlara
Sosyal medyaya
Haberlere
Saate bakıp tekrar uyurum. 🙄
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Sabah bir planın iptal oldu. Tepkin ne olur?

Sabah bir planın iptal oldu. Tepkin ne olur?
Daha iyi oldu, evde otururum!
Sorun etmem, başka zaman yaparım.
Hemen başka bir plan yaparım.
Evdeki işlerimle ilgilenirim.
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Güne başlamanın en iyi yolu sence hangisi?

Güne başlamanın en iyi yolu sence hangisi?
Güzel bir kahvaltı.
Kahve ve sessizlik...
Sabah yürüyüşü!
Geç uyanmak. 🙄
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Philips Yaşam Kategorisi Philips Ev Yaşam
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