Evin hangi ünlünün evine benziyor?

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Senin için evin en önemli alanı hangisi?
Mutfak, çünkü en çok vakit geçirilen yerlerden biri.
Yatak odası, özel alan her zaman önemli olmalı.
Salon, dinlenmek için geniş bir alan olmalı.
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Yeni bir ev yaptıracak olsan, isteyeceğin en lüks şey ne olurdu?
Kocaman bir havuz ve golf sahası!
Kesinlikle sinema salonu yaptırırdım!
Her şeyin olduğu devasa bir spor salonu!
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Peki, senin evinde en çok hangi eşyalar var?
Bitkiler, eve renk katmayı seviyorum.
Teknolojik gereçler, hayatı kolaylaştırmak önemli!
Sanat eserleri ve vintage objeler.
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Evinde mutlaka olması gereken şey ne?
Rahat bir yatak, fazla bir şeye gerek yok.
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Sabah uyanır uyanmaz yaptığın ilk şey ne?
Kahvaltı hazırlarken televizyonda dizimi açmak.
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Misafirlerini genelde nasıl ağırlarsın?
Güzel bir akşam yemeği ve bolca sohbet...
Eğlence dolu bir ev partisi!
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Peki, hangi ev senin kabusun olurdu?
Aşırı minimalist, sanki kimse yaşamıyormuş gibi bir ev!
Tüylü, pofuduk eşyalarla dolu fazla pastel bir ev.
Aşırı büyük, odaların hangisini kullanacağımı bilemediğim bir ev...