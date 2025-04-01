Evin hangi ünlünün evine benziyor?

1/8 Senin için evin en önemli alanı hangisi? Mutfak, çünkü en çok vakit geçirilen yerlerden biri. Yatak odası, özel alan her zaman önemli olmalı. Salon, dinlenmek için geniş bir alan olmalı.

2/8 Peki hayalindeki ev hangisine benziyor?

3/8 Yeni bir ev yaptıracak olsan, isteyeceğin en lüks şey ne olurdu? Kocaman bir havuz ve golf sahası! Kesinlikle sinema salonu yaptırırdım! Her şeyin olduğu devasa bir spor salonu!

4/8 Peki, senin evinde en çok hangi eşyalar var? Bitkiler, eve renk katmayı seviyorum. Teknolojik gereçler, hayatı kolaylaştırmak önemli! Sanat eserleri ve vintage objeler.

5/8 Evinde mutlaka olması gereken şey ne? Dev bir kitaplık. Rahat bir yatak, fazla bir şeye gerek yok. Giyinme odası!

6/8 Sabah uyanır uyanmaz yaptığın ilk şey ne? Yoga veya meditasyon. Sosyal medyada gezinmek. Kahvaltı hazırlarken televizyonda dizimi açmak.

7/8 Misafirlerini genelde nasıl ağırlarsın? Güzel bir akşam yemeği ve bolca sohbet... Güzel bir film gecesi! Eğlence dolu bir ev partisi!