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Evin hangi ünlünün evine benziyor?

Herkesin hayalini kurduğu bir ev var! Peki, ya senin yaşadığın ya da yaşamaktan keyif alacağın ev hangi ünlünün eviyle eşleşiyor? Hemen testi çöz cevabı görelim! 👇

Evin hangi ünlünün evine benziyor?

Evin hangi ünlünün evine benziyor?

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Senin için evin en önemli alanı hangisi?

Senin için evin en önemli alanı hangisi?
Mutfak, çünkü en çok vakit geçirilen yerlerden biri.
Yatak odası, özel alan her zaman önemli olmalı.
Salon, dinlenmek için geniş bir alan olmalı.
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Peki hayalindeki ev hangisine benziyor?

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Yeni bir ev yaptıracak olsan, isteyeceğin en lüks şey ne olurdu?

Yeni bir ev yaptıracak olsan, isteyeceğin en lüks şey ne olurdu?
Kocaman bir havuz ve golf sahası!
Kesinlikle sinema salonu yaptırırdım!
Her şeyin olduğu devasa bir spor salonu!
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Peki, senin evinde en çok hangi eşyalar var?

Peki, senin evinde en çok hangi eşyalar var?
Bitkiler, eve renk katmayı seviyorum.
Teknolojik gereçler, hayatı kolaylaştırmak önemli!
Sanat eserleri ve vintage objeler.
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Evinde mutlaka olması gereken şey ne?

Evinde mutlaka olması gereken şey ne?
Dev bir kitaplık.
Rahat bir yatak, fazla bir şeye gerek yok.
Giyinme odası!
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Sabah uyanır uyanmaz yaptığın ilk şey ne?

Sabah uyanır uyanmaz yaptığın ilk şey ne?
Yoga veya meditasyon.
Sosyal medyada gezinmek.
Kahvaltı hazırlarken televizyonda dizimi açmak.
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Misafirlerini genelde nasıl ağırlarsın?

Misafirlerini genelde nasıl ağırlarsın?
Güzel bir akşam yemeği ve bolca sohbet...
Güzel bir film gecesi!
Eğlence dolu bir ev partisi!
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Peki, hangi ev senin kabusun olurdu?

Peki, hangi ev senin kabusun olurdu?
Aşırı minimalist, sanki kimse yaşamıyormuş gibi bir ev!
Tüylü, pofuduk eşyalarla dolu fazla pastel bir ev.
Aşırı büyük, odaların hangisini kullanacağımı bilemediğim bir ev...
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Philips Yaşam Kategorisi
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