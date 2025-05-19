Evin hayallerinin ötesinde olacak! Pinterest’in en çok kaydedilen ev dekor ilhamları

Pinterest evleri gibi ev isteyenler buraya! Farklı dekorasyon fikirleri, renk uyumları ile göz alıcı ve ilham verici bir ev isteyenler buraya. Hazırsak başlıyoruz!

1. Renkli objeler

Renkli obje ve aksesuarlar ile göz alıcı bir dokunuş yapabilirsin. Renkli halılar ve renkli sehpalar ile bir uyum yakalarken son dönemin renkli modasını da evine taşıyabilirsin.

2. Renkli mutfak karoları

Mutfaktaki klasik görünüm son dönemde yerini renkli karolara bıraktı. Özellikle üzerinde şekil ve çizim olan renkli karolar mutfağa bambaşka bir görünüm katacak gibi duruyor.

3. Renkli tablolar

Dijital baskı renkli tablolar hem salon hem de mutfakta oldukça popüler. Renklerin kendi arasındaki uyumunu yakalayarak yaratıcı ve kreatif bir alan oluşturabilirsin.

4. Beyaz ve renk uyumu

Son dönemde beyaz renk evlerde oldukça hakim. Ama beyaz rengi kırmak için de sık sık canlı renkler tercih ediliyor. Böylece beyazın sakinliğini renkli aksesuarlar, yastıklar ve tablolar ile kırabilmek mümkün hale geliyor.

5. İki renkli duvarlar

Son dönemin en popüler dekorasyon fikirlerinden biri de iki renkli duvarlar. Kendi içerisinde kontrast yaratan bu renkli duvarlar hem dekorasyonu canlandırıyor hem de oldukça hoş bir görünüm veriyor.

6. Yere yakın yataklar

Krem ve beyaz tonlarının sakinliğini bir adım daha öteye taşıyacak bir şey varsa o da yere yakın yataklardır. Yüksek bazalar yerini son dönemde yere yakın yataklara bıraktı.

7. Gün ışığı tercihleri

Son dönemde aydınlatmada en popüler renklerden biri gün ışığı. Hem ortama loş hem de romantik bir dokunuş yapan gün ışığı aynı zamanda gözü de yormuyor.

8. Dama desenleri

Hem duvarlar hem de halılarda dama desenleri oldukça popüler. Dama desenleri ortamı hareketlendirirken şık bir dokunuş da yapıyor.

9. Bitki şıklığı

Son dönemin en popüler dekorasyon ürünlerinden biri de canlı bitkiler. Hem ortama renk veriyor hem de daha şık görünmesini sağlıyor. Yemyeşil evler artık oldukça popüler.

10. Led tablolar

Renkli led tablolar hem mutfak hem de oturma odasında oldukça göz alıcı bir şıklık sunuyor. Farklı tarz ve renkteki led tablolar son dönemde klasik tabloların yerini almış durumda.