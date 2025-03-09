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Evin karakterini ne kadar yansıtıyor?

21.02.2025 18:12
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Hepimiz evimizi kendi tarzımıza göre düzenleriz ama acaba gerçekten ruhumuzu yansıtıyor mu? Dekorasyon seçimlerinden temizlik alışkanlıklarına kadar, evin senin karakterinle ne kadar uyumlu?

Evin karakterini ne kadar yansıtıyor?

Hazırsan başlayalım!

Hadi bakalım, test et!

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Evin en çok hangi köşesinde vakit geçiriyorsun?

Salon
Çalışma odası
Balkon veya pencere önü
Yatak odası
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Diyelim ki evin konuşabiliyor. Sabah uyandığında sana ne derdi?

Diyelim ki evin konuşabiliyor. Sabah uyandığında sana ne derdi?
Günaydın patron! Bugün de keyifler yerinde mi?
Yatağı topladın mı? Günün nasıl geçeceği buna bağlı.
Hadi kalk, ilham perileri seni bekliyor!
Beni bu halde bırakıp nereye gidiyorsun? En azından bir bardak kaldır!
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Evin en ilginç dekoratif eşyası ne?

Bitkilerim
Heykellerim
Antika eşyalarım
Biblolar
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Temizlik yaparken hangi ruh halindesin?

Temizlik yaparken hangi ruh halindesin?
Müzik açarım, temizlik + dans partisi!
Temizlik mi? O kim?
Önceden plan yaparım, her şey sırasıyla temizlenmeli.
Temizlik yaparken bile yaratıcıyım. Belki yeni bir düzen denemeliyim!
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Evinin kokusunu nasıl tarif edersin?

Evinin kokusunu nasıl tarif edersin?
Kahve, vanilya ve temiz çarşaf kokusu.
Ferah ve sabunsu bir koku.
Tütsü, esansiyel yağlar veya eski kitap kokusu.
Açıkçası bir fikrim yok. Bir süre kapalı kaldığında pek de hoş kokmuyor…
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Evin bir kişilik olsaydı hangi burç olurdu?

İkizler
Oğlak
Yengeç
Balık
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Evinle ilgili en büyük hayalin ne?

Evinle ilgili en büyük hayalin ne?
Daha büyük bir alan ve tam benim düzenime göre tasarlanmış bir sistem.
Biraz daha bitki almak, tam bir orman havası yaratmak.
Bir duvarı komple boyayıp kendi sanat eserimle kaplamak.
Önce şu dağınıklığı bir halledeyim de sonra hayal kurarım.
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Son sorumuz! Evde en çok hangi renk hakim?

Son sorumuz! Evde en çok hangi renk hakim?
Sıcak tonlar...
Beyaz, gri ve sade tonlar.
Her şey karışık, belli bir renk skalası yok.
Canlı renkler ve desenler.
Anahtar Kelimeler:
dekorasyon karakter Philips Yaşam Kategorisi
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