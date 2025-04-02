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Evin lüks bir otel gibi görünsün ister misin? O zaman bunları dene...

Evinin hem lüks hem de otel gibi eşsiz görünmesini ister misin? Aslında böyle bir görünüm için yapman gerekenler çok basit. İşte lüks bir otel görünümünde ev dekorasyonu yapmak için o öneriler...

Evin lüks bir otel gibi görünsün ister misin? O zaman bunları dene...

Evinin dekorasyonunu değiştirmek mi istiyorsun? Lüks bir otel görünümü için ihtiyacın olan sadece birkaç dokunuş... Peki neler yapabilirsin? Birlikte keşfedelim!

1. Beyaz çarşaflar kullanmalısın.

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Otel görünümünü yakalamak için ihtiyacın olan yegane şey kaliteli ve beyaz çarşaflar. O temiz ve sade görüntüyü bu çarşaflar ile verebilirsin. Yatağındaki her şeyin açık renkte olduğuna dikkat etmelisin.

2. Dekoratif yastıklar tercih etmelisin.

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Yatağın üzerindeki o şık görünümü ve konforu yakalamak için ihtiyacın olan şık ve dekoratif yastıklar. Yatağının üzerine konumlandıracağın renkli veya desenli kırlentler ile o lüksü yakalayabilirsin.

3. Yatak başlığını özenle seçmelisin.

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Kabul edelim bu odaları lüks ve güzel yapan şeylerden biri de yatak başlığı. Odanın dekorasyonuna uygun şık bir yatak başlığı seçmelisin. Ahşap veya sade bir şey seçerek o görüntüyü yakalayabilirsin.

4. Büyük ve yumuşak havlular tercih etmelisin.

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Lüks otellerin olmazsa olmaz parçası kesinlikle yumuşacık ve kaliteli havlulardır. Sen de banyonda yumuşak ve gerçekten de büyük havlular tercih ederek hem o konforu hem de o şıklığı yakalayabilirsin.

5. Banyoda şık aksesuarlar ve banyo ürünleri kullanmalısın.

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Plastik şişeler yerine şık ve birbiri ile uyumlu sabunluk, diş fırçalığı gibi banyo aksesuarları tercih edebilirsin. Aynı zamanda banyoya mumlar da ekleyebilirsin.

6. Az ve sade eşyalar tercih etmelisin.

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Fazla eşyadan kaçınarak tüm evin dekorasyonunda minimal bir tarzı benimseyebilirsin. Sade ve sofistike bir tasarım ile lüks ve şık bir görünüm elde edebilirsin. Mermer, cam ve pirinç gibi malzemeler kullanabilirsin.

7. Mobilyaları yerleştirirken simetri oluştur.

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Lüks otellerin odalarına ve kullanım alanlarına baktığımızda her şeyin simetrik olduğunu görürüz. Bu yüzden odayı ve salonu yerleştirirken düzenli ve simetrik olmasına odaklanabilirsin. Birbiri ile uyumlu parçaları yan yana kullanmaya özen göstermelisin.

8. Aydınlatma ile ambiyans yaratmalısın.

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Loş ve sıcak bir ortam yaratmak içim aydınlatma oldukça önemlidir. Sıcak ışıklar tercih etmelisin. Büyük avizeler ve köşe aydınlatmaları ile o şık ve lüks görünümü elde edebilirsin.

9. Katmanlı perdeler kullanmalısın.

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Kaliteli ve yere uzanan keten veya tül perdeler seçerek o lüks görünümü yakalayabilirsin. Özellikle dışarıdan gelen ışığı da önlemek için çift katmanlı perdeler tercih edebilirsin.

10. Büyük aynalar tercih etmelisin.

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Alana derinlik katmak için salon veya odada büyük aynalar kullanabilirsin. Aynalar hem alanın daha geniş görünmesini sağlar hem de şık bir görünüm elde edersin. Son dönemin en popüler dekorasyon ürünlerinden biri sonuçta!

11. Büyük tablolar ve sanat eserleri asmalısın.

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Büyük çerçeveler, tuvaller ve sanat eserleri ile çok estetik bir görünüm elde edebilirsin. Salon, hol ve odalara büyük tablolar asabilirsin.

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