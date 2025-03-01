Evin ne kadar düzenli?

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Çoraplarının eşi nerededir?
Katlanmış ve çift halinde, düzenli çekmecemde.
%80 ihtimalle çift halinde, ama bazen kaybolanlar oluyor.
Onlar özgür ruhlar, biri çekmecede biri koltuk arkasında olabilir.
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Evinde kaç tane boş kargo kutusu var?
Birkaç tane, lazım olabilir.
Onlardan bir kale yapabilirim…
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Buzdolabında bir kutu süt var. Son kullanma tarihi ne durumda?
Biraz kontrol etmem lazım…
O süt artık yoğurda dönüşmüş olabilir.
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Günlük temizlik rutinin nasıl?
Her gün düzenli temizlik yaparım.
Haftada bir toparlıyorum.
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Klasik bir soruyla devam ediyoruz. Evinin en dağınık yeri neresi?
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Telefonunun ekranında en son kaç bildirim var?
Sadece gerekli olanlar, her şeyi düzenli takip ederim.
15-20 tane falan, ama önemli olanları okudum.
1.274 bildirim var ve hâlâ kimseyi geri aramadım…