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Evin ne kadar düzenli?

24.02.2025 01:02
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Evin, aslında hayatının küçük bir yansıması gibi. Bazen dağınıklık da bir şeyler anlatır, bazen de düzeni sağlamak bayağı zorlayıcı olabilir. Peki ya senin evin? Her şey yerli yerinde mi, yoksa bazı köşelerde biraz daha keşfedilecek bir şeyler mi var?

Evin ne kadar düzenli?

Hadi bakalım!

👇

1/8

Çoraplarının eşi nerededir?

Çoraplarının eşi nerededir?
Katlanmış ve çift halinde, düzenli çekmecemde.
%80 ihtimalle çift halinde, ama bazen kaybolanlar oluyor.
Onlar özgür ruhlar, biri çekmecede biri koltuk arkasında olabilir.
2/8

Günlük olarak evi havalandırıyor musun?

3/8

Evinde kaç tane boş kargo kutusu var?

Evinde kaç tane boş kargo kutusu var?
Hiç, anında atarım.
Birkaç tane, lazım olabilir.
Onlardan bir kale yapabilirim…
4/8

Buzdolabında bir kutu süt var. Son kullanma tarihi ne durumda?

Buzdolabında bir kutu süt var. Son kullanma tarihi ne durumda?
Biraz kontrol etmem lazım…
Yeni aldım.
O süt artık yoğurda dönüşmüş olabilir.
5/8

Evinde kullanılmayan ama atmaya da kıyamadığın eşyalar var mı?

6/8

Günlük temizlik rutinin nasıl?

Günlük temizlik rutinin nasıl?
Her gün düzenli temizlik yaparım.
Haftada bir toparlıyorum.
Temizlik?
7/8

Klasik bir soruyla devam ediyoruz. Evinin en dağınık yeri neresi?

Mutfak
Yatak odası
Oturma odası
Balkon
Banyo
Giriş holü
8/8

Telefonunun ekranında en son kaç bildirim var?

Telefonunun ekranında en son kaç bildirim var?
Sadece gerekli olanlar, her şeyi düzenli takip ederim.
15-20 tane falan, ama önemli olanları okudum.
1.274 bildirim var ve hâlâ kimseyi geri aramadım…
Anahtar Kelimeler:
temizlik düzen Philips Yaşam Kategorisi
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