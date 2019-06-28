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Evin tek oğluydu, şehit düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 28.06.2019 17:42 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Kadir Yıldırım’ın cenazesi memleketi Tokat’a getirildi.

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Kadir Yıldırım’ın cenazesi memleketi Tokat’a getirildi. Dört kız kardeşi olan şehidin evin tek erkek çocuğu olduğu öğrenildi.
Hakkari Otluca Dağ ve Komando Tugayında düzenlenen törenin ardından şehit Piyade Sözleşmeli Er Kadir Yıldırım’ın (26) cenazesi hava yolu ile Tokat’a getirildi. Tokat Havalimanı’na askeri uçakla getirilen şehidin cenazesini Tokat Valisi Ozan Balcı, Garnizon Komutanı Piyade Albay Rıfat Dönel, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl ile çok sayıda vatandaş karşıladı. Şehidin annesi Şirin, babası Mahmut Yıldırım ile kız kardeşleri törende gözyaşlarına boğuldu. Askerlerin omuzunda taşınarak ambulansa konulan şehit Yıldırım’ın cenazesi toprağa verilmek üzere Erbaa ilçesine gönderildi. Bekar olduğu ve 4 yıldır sözleşmeli er olarak görev yaptığı öğrenilen Kadir Yıldırım’ın 3 ablası, 1 kız kardeşi olduğu öğrenildi.

Evin tek oğluydu, şehit düştü

Evin tek oğluydu, şehit düştü

Evin tek oğluydu, şehit düştü

Evin tek oğluydu, şehit düştü

Evin tek oğluydu, şehit düştü

Evin tek oğluydu, şehit düştü

Evin tek oğluydu, şehit düştü

Evin tek oğluydu, şehit düştü

Evin tek oğluydu, şehit düştü

Evin tek oğluydu, şehit düştü

Evin tek oğluydu, şehit düştü

Evin tek oğluydu, şehit düştü

Evin tek oğluydu, şehit düştü

Evin tek oğluydu, şehit düştü

Evin tek oğluydu, şehit düştü

Evin tek oğluydu, şehit düştü

Evin tek oğluydu, şehit düştü

Evin tek oğluydu, şehit düştü

Evin tek oğluydu, şehit düştü

Evin tek oğluydu, şehit düştü

Evin tek oğluydu, şehit düştü
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