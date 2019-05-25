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Evinde av tüfeğiyle intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 25.05.2019 16:34 | Son Güncelleme

HATAY'ın İskenderun ilçesinde emekli belediye işçisi Ali D.

Evinde av tüfeğiyle intihar etti

İSKENDERUN(Hatay),(DHA)- HATAY'ın İskenderun ilçesinde emekli belediye işçisi Ali D. (60) av tüfeğiyle kendini vurarak, yaşamına son verdi.
Uzun yıllar Bekbele Belediyesi'nde çalışan ve emekli olan 4 çocuk babası Ali D., öğle saatlerinde evde yalnız olduğu sırada av tüfeği ile kendisini vurdu. Silah sesini duyarak eve gelen komşuları tarafından İskenderun Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ali D., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ali D.’nin bir süredir psikolojik sorunları olduğu öğrenildi.
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