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Evinde bonzai ele geçirilen şahıs tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.05.2019 14:55 | Son Güncelleme

Samsun’da bir kişiye bonzai sattığı tespit edilen ve evinde yapılan aramada bonzai ele geçen şahıs, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.Olay, İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi’nde meydana geldi.

Evinde bonzai ele geçirilen şahıs tutuklandı

Samsun’da bir kişiye bonzai sattığı tespit edilen ve evinde yapılan aramada bonzai ele geçen şahıs, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi’nde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ikametinde uyuşturucu sattığı bilgisi elde edilen B.T. adlı şahıstan uyuşturucu madde satın alan bir kullanıcının üzerinde 0,40 gram bonzai ele geçirdi. B.T.’nin evine baskın düzenleyen Narkotik Bürosu ekipleri, yaptıkları aramada 4 paket halinde 89,05 gram bonzai buldu. Gözaltına alınan şahıs, "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen B.T., mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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