KADIN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Yaşam

Evinde değiştirmen gereken 10 şey

Farkında olmadan eski alışkanlıklara çok fazla tutunuruz... Fakat sağlığımız, konforumuz ve estetik anlayışımız için evimizdeki bazı şeyleri yenilememiz gerekir. Hem görsel hem hijyen hem de işlevsellik açısından küçük değişiklikler yaparak evinizi huzurlu ve güvende hissedebileceğiniz bir alana dönüştürebilirsiniz. Gelin, birlikte hangi değişiklikleri yapmanız gerektiğine bakalım!

Evinde değiştirmen gereken 10 şey

1.Eski yastıklardan kurtulmalısınız.

Evinde değiştirmen gereken 10 şey 1
Zaman içerisinde yastıkların şekilleri bozulmaya başlar. Bu da uyku kalitenizi olumsuz olarak etkiler. Ayrıca tozlar yastıklarınızda birikir... Sağlık açısından sorun oluşturabilir. Bu yüzden yastıkların iki yılda bir değiştirilmesi iyi olur. Yeni yastıklarla birlikte daha dinç hissederek uyanabilirsiniz!

2.Sararmış havluları yenilemelisiniz.

Evinde değiştirmen gereken 10 şey 2
Havluları uzun süre kullandığınızda hem sertleştiklerini hem de renklerini kaybettiklerini görürsünüz. Bu havlular estetik açıdan sizin gözünüze hoş gelmemeye başlar. Bunun yanı sıra su emme özelliğine de güle güle der. Bu yüzden yeni, yumuşak havlular alarak banyonuzu güzelleştirebilirsiniz!

3.Ömrü dolmuş tencere ve tavaları kenara ayırmalısınız.

Evinde değiştirmen gereken 10 şey 3
Çizilmiş, kaplaması bozulmuş mutfak gereçleri... Estetik görünümünün kötü olmasının yanında sağlığınızı da olumsuz olarak etkiler. Yapışmaz tavalar zarar gördüyse yemeklerinize minik parçacıklar bırakabilir. Yeni tencere ve tavalarla yemek yapmak daha keyifli olur. Ayrıca sağlığınızı da korumuş olursunuz!

4.Eski prizleri ve anahtarları kontrol etmelisiniz.

Evinde değiştirmen gereken 10 şey 4
Görünmez bir tehlike ile karşınızdayız! Eski prizler zamanla gevşeyerek risk haline gelebilirler. Bu da enerji verimliliğini olumsuz etkiler. Bu yüzden yeni ve güvenli prizlerle değiştirebilirsiniz. Hem görünüm açısından daha şık olur hem de güvenli bir kullanım sağlar.

5.Sararmış bardaklara veda etmelisiniz.

Evinde değiştirmen gereken 10 şey 5
Küçük çatlaklara sahip sararmış bardaklar hem hijyenik olmaz hem de kırılma ihtimalleri vardır. Bardaklarınızın içine bakın. Eğer şeffaflık yerine bulanıklık görüyorsanız onları değiştirme zamanınız gelmiş demektir. Yeni bardaklar ile sofralarınızı daha güzel hale getirebilir, keyifle ve güvenle içeceklerinizi içebilirsiniz.

6.Eskimiş temizlik bezlerini değiştirmelisiniz.

Evinde değiştirmen gereken 10 şey 6
Eski bezler artık kir tutmaz, kiri etrafa dağıtır! Yıpranmış temizlik bezleriniz işlevini kaybeder. Bu yüzden yeni bezlerle değiştirmelisiniz. Böylece temizlik süreci de kolaylaşır, daha kısa sürede biter. Ayrıca hijyen seviyesini de yükseltmiş olursunuz. Sık sık kullanılan bu eşyanın düzenli olarak değiştirilmesi gerekir.

7.Yıpranmış nevresim takımlarına güle güle demelisiniz.

Evinde değiştirmen gereken 10 şey 7
Rengi solmuş ya da kumaşı yıpranmış nevresim takımları uyku kalitenizi olumsuz olarak etkiler. Ayrıca odanızın havasını kötü gösterir. Bu yüzden yeni bir nevresim takımı alarak göze hitap eden bir ortam oluşturabilirsiniz. Uykuya geçişiniz de daha kolay olur!

8.Toz tutan halılardan kurtulmalısınız.

Evinde değiştirmen gereken 10 şey 8
Halılar yıprandığında hem renkleri solar hem de daha fazla toz tutmaya başlar. Bu yüzden odanın havası boğuk bir hale gelir. Yeni bir halı ile ortama bambaşka bir enerji katabilirsiniz. Temizlik açısından da daha kolay bir kullanım olur. Halı değişimi ile birlikte evinizin estetik görünümünü artırabilirsiniz.

9.Tarihi geçmiş baharatları atmalısınız.

Evinde değiştirmen gereken 10 şey 9
Baharatlar çok uzun süre beklerse aromasını kaybeder. Lezzet vermemeye başlar. Hatta acı ve bayat bir tat oluşturabilir. Bu yüzden baharat dolabınızı gözden geçirmelisiniz. Tarihi geçmiş olanları yenileyerek yemeklerinize lezzet katmaya başlayabilirsiniz.

10.Eski ampullerin yerine yenileri takmalısınız.

Evinde değiştirmen gereken 10 şey 10
Sarı ışık yayan ampuller zamanlar verimsiz hale gelir. Az ışık verir ama çok fazla enerji harcar. Bu yüzden LED ampullerle değiştirebilirsiniz. Tasarruf eder, daha parlak bir ortamda vakit geçirme imkanı yakalarsınız. Hem ekonomik hem de estetik açıdan işinize yarar.

Anahtar Kelimeler:
temizlik değişiklik ev dekorasyon Philips Yaşam Kategorisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.