Evinde değiştirmen gereken 10 şey

1.Eski yastıklardan kurtulmalısınız.



Zaman içerisinde yastıkların şekilleri bozulmaya başlar. Bu da uyku kalitenizi olumsuz olarak etkiler. Ayrıca tozlar yastıklarınızda birikir... Sağlık açısından sorun oluşturabilir. Bu yüzden yastıkların iki yılda bir değiştirilmesi iyi olur. Yeni yastıklarla birlikte daha dinç hissederek uyanabilirsiniz!

2.Sararmış havluları yenilemelisiniz.



Havluları uzun süre kullandığınızda hem sertleştiklerini hem de renklerini kaybettiklerini görürsünüz. Bu havlular estetik açıdan sizin gözünüze hoş gelmemeye başlar. Bunun yanı sıra su emme özelliğine de güle güle der. Bu yüzden yeni, yumuşak havlular alarak banyonuzu güzelleştirebilirsiniz!

3.Ömrü dolmuş tencere ve tavaları kenara ayırmalısınız.



Çizilmiş, kaplaması bozulmuş mutfak gereçleri... Estetik görünümünün kötü olmasının yanında sağlığınızı da olumsuz olarak etkiler. Yapışmaz tavalar zarar gördüyse yemeklerinize minik parçacıklar bırakabilir. Yeni tencere ve tavalarla yemek yapmak daha keyifli olur. Ayrıca sağlığınızı da korumuş olursunuz!

4.Eski prizleri ve anahtarları kontrol etmelisiniz.



Görünmez bir tehlike ile karşınızdayız! Eski prizler zamanla gevşeyerek risk haline gelebilirler. Bu da enerji verimliliğini olumsuz etkiler. Bu yüzden yeni ve güvenli prizlerle değiştirebilirsiniz. Hem görünüm açısından daha şık olur hem de güvenli bir kullanım sağlar.

5.Sararmış bardaklara veda etmelisiniz.



Küçük çatlaklara sahip sararmış bardaklar hem hijyenik olmaz hem de kırılma ihtimalleri vardır. Bardaklarınızın içine bakın. Eğer şeffaflık yerine bulanıklık görüyorsanız onları değiştirme zamanınız gelmiş demektir. Yeni bardaklar ile sofralarınızı daha güzel hale getirebilir, keyifle ve güvenle içeceklerinizi içebilirsiniz.

6.Eskimiş temizlik bezlerini değiştirmelisiniz.



Eski bezler artık kir tutmaz, kiri etrafa dağıtır! Yıpranmış temizlik bezleriniz işlevini kaybeder. Bu yüzden yeni bezlerle değiştirmelisiniz. Böylece temizlik süreci de kolaylaşır, daha kısa sürede biter. Ayrıca hijyen seviyesini de yükseltmiş olursunuz. Sık sık kullanılan bu eşyanın düzenli olarak değiştirilmesi gerekir.

7.Yıpranmış nevresim takımlarına güle güle demelisiniz.



Rengi solmuş ya da kumaşı yıpranmış nevresim takımları uyku kalitenizi olumsuz olarak etkiler. Ayrıca odanızın havasını kötü gösterir. Bu yüzden yeni bir nevresim takımı alarak göze hitap eden bir ortam oluşturabilirsiniz. Uykuya geçişiniz de daha kolay olur!

8.Toz tutan halılardan kurtulmalısınız.



Halılar yıprandığında hem renkleri solar hem de daha fazla toz tutmaya başlar. Bu yüzden odanın havası boğuk bir hale gelir. Yeni bir halı ile ortama bambaşka bir enerji katabilirsiniz. Temizlik açısından da daha kolay bir kullanım olur. Halı değişimi ile birlikte evinizin estetik görünümünü artırabilirsiniz.

9.Tarihi geçmiş baharatları atmalısınız.



Baharatlar çok uzun süre beklerse aromasını kaybeder. Lezzet vermemeye başlar. Hatta acı ve bayat bir tat oluşturabilir. Bu yüzden baharat dolabınızı gözden geçirmelisiniz. Tarihi geçmiş olanları yenileyerek yemeklerinize lezzet katmaya başlayabilirsiniz.

10.Eski ampullerin yerine yenileri takmalısınız.



Sarı ışık yayan ampuller zamanlar verimsiz hale gelir. Az ışık verir ama çok fazla enerji harcar. Bu yüzden LED ampullerle değiştirebilirsiniz. Tasarruf eder, daha parlak bir ortamda vakit geçirme imkanı yakalarsınız. Hem ekonomik hem de estetik açıdan işinize yarar.