Evinde kantaron yağı yapmak isteyenler buraya! Kantaron yağını saç ve cilt bakımında kullanma tüyoları...

Özellikle ormanlık alanlarda kendiliğinden yetişen kantaron bitkisi günümüzde pek çok alanda kullanılıyor. Peki, evinizde kolaylıkla kantaron yağı yapmak ister misiniz? Kendi ellerinizle topladığınız kantaronu hafif bir işlemden geçirerek elde edebileceğiniz kantaron yağının cilt ve saç bakımındaki kullanım alanlarına birlikte değinelim...

KANTARON YAĞI NASIL YAPILIR?

Evde kendi imkanlarınızla kantaron yağı elde etmek istediğinizde ihtiyaç duyacağınız birkaç malzeme bulunuyor. Bunun için ilk sırada ormanlık alanlardan topladığınız sarı kantaron çiçekleri yer alıyor. Buna ek olarak yeteri kadar saf zeytinyağı, tülbent ve muhafaza etmek için de 1 adet kavanoz gerekiyor.

Toplayıp ayıkladığınız kantaron çiçeklerini bir havana koyun.

Kantaron çiçeklerini havan tokmağıyla fazla bastırmadan yavaş yavaş ezin.

Yeteri kadar ezdiğiniz çiçekleri temiz bir kavanoza aktarın ve üzerini geçecek kadar saf zeytinyağı ekleyerek kavanozun kapağını kapatın.

Kavanozu güneş gören bir yerde yaklaşık 1 ay kadar bekletin.

Bu süre sonunda karışımı tülbent yardımıyla süzün ve bu yağı başka bir kavanoza ekleyip lazım oldukça kullanın.

KANTARON YAĞI CİLT BAKIMINDA NASIL KULLANILIR?

Sivilce lekeleri, güneş lekeleri ve güneş yanıklarının giderilmesinde etkili olan kantaron yağını cilde uygulanması oldukça basit. Düzenli bir şekilde kullanıldığında etkisini gösteren kantaron yağını direkt ellerinizle uygulayabileceğiniz gibi bir makyaj pamuğuna damlatarak da cildinize sürebilirsiniz. Ancak burada dikkat gerektiren bir nokta var ki her uygulama sırasında ellerinizin, cildinizin ve kullandığınız pamuğun temiz olması çok önemli.

KANTARON YAĞI SAÇ BAKIMINDA NASIL KULLANILIR?

Saçların doğal bir nem kazanmasını, daha doğal, parlak ve gür görünmesini sağlayan kantaron yağını düzenli bir şekilde saçınıza uygulamanız halinde faydasını görebilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken şey saç diplerinize ve saç uçlarınıza hafif bir şekilde kantaron yağı dökmek, ardından tüm saçın emmesini sağlayacak kadar masaj yapmak. Bu şekilde yaklaşık 1 saat bekledikten sonra saçınızı yıkayabilirsiniz.

