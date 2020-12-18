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Evinde kokain ve uyuşturucu hap ele geçen şahıs tutuklandı

18.12.2020 21:35 | Son Güncelleme:
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Evinde kokain ve uyuşturucu hap ele geçen şahıs tutuklandı

Samsun’da bir hafta önce uyuşturucu ile yakalanıp mahkemece serbest bırakılan, evinde paket paket kokain, ekstasy hap, esrar ve sentetik ecza ele geçirilince yeniden gözaltına alınan genç, bu kez çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir hafta önce C.K.

Samsun’da bir hafta önce uyuşturucu ile yakalanıp mahkemece serbest bırakılan, evinde paket paket kokain, ekstasy hap, esrar ve sentetik ecza ele geçirilince yeniden gözaltına alınan genç, bu kez çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir hafta önce C.K. adlı genci yanında arkadaşı ile birlikte bir araçta uyuşturucuyla yakaladı. Adliyeye sevk edilen C.K. ve arkadaşı uyuşturucu ticareti suçundan çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, C.K.’nin irtibatlı olduğu kişilere uyuşturucu sattığı bilgisini alarak Atakum ilçesi Yeşildere Mahallesi’ndeki bekar evi olarak kullandığı ikamete operasyon düzenledi. Yapılan aramada 9 paket halinde 155,84 gram kokain, bin 536 adet ekstasy hap, 6,19 gram ekstasy tozu, 2 paket halinde 23,49 gram esrar maddesi ve 2 bin 375 kapsül sentetik ecza ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan C.K. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen C.K. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

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