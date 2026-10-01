Evinde mutlaka bulunması gereken şey ne?

İstek değil, ihtiyaç!

1/8 Güne başlama şeklin aslında tüm günün özetidir. Bu sabah nasıl bir ruh haliyle uyandın? Çalan alarmı susturdum ve uyumaya devam ettim. Kahve! Acilen kahve içtim yoksa benimle aynı ortamda bulunmak tehlikeli olabilirdi. Nereden geldiği belli olmayan bir enerjiyle uyanıp evi toplayasım geldi. (Nadir görülür) "Yine mi sabah oldu ya..." deyip yorganı kafama kadar çektim. Hayat çok zor...

2/8 Şu an, yani tam şu an telefon çaldı. En yakın arkadaşın "Aşağıdayım beş dakikaya sendeyim" dedi. Evin şu an misafir kabul etmeye uygun mu? Buyursun gelsin. Hayır. Asla. Mümkün değil. Uygun ama kapıda 5 dakika bekler.

3/8 Sana da bazen durduk yere "Açın şu camı pencereyi ya... İçerisi biraz hava alsın!" deme hissi geliyor mu? Biz bizeyiz, merak etme! Off... Hem de nasıl! İçerisi tozlanır diye kapıyı bile yavaş kapatıyorum... Sadece sabah ve akşamları bu his geliyor nedense. Nadirdir. Pek kapı pencere açmam. Bazen camı yerinden sökesim geliyor.

4/8 Akşam koltuğa yayıldın ve en sevdiğin diziyi açtın. Bu mükemmel tabloyu ne bozar? Kumandanın tam da uzanamayacağım bir kör noktada kalması. Alt kattan gelen ağır kızartma kokusu. Bütün keyfim kaçıyor anında. Uykumun aniden bastırması ve dizinin en heyecanlı yerinde sızmam. Ekrandan yansıyan ışıkta havada uçuşan tozları fark etmem.

5/8 En sevmediğin ev işini seçer misin?

6/8 Devam edelim! Sihirli bir değneğin olsaydı evinde ilk olarak neyi değiştirirdin? Komple evi değiştirirdim... Evin havasını aniden değiştirmek isterdim. Bütün bulaşıkları tek bir hareketle yıkardım. Valla bütün ev işlerini aynı saniyede bitirirdim.

7/8 Az kaldı! Online alışveriş sepetinde genelde en çok neye para harcıyorsun? Kışın cildim kuruyor diye umutla aldığım onuncu nemlendirici kreme. Hayat kurtaran pratik teknolojik aletlere. İşimi kolaylaştıran her şeye varım. Asla kullanmayacağım ama rengi çok tatlı olan o saçma sapan dekoratif objelere. İndirimde diye aldığım aynı siyah tişörtün beşinci kopyasına.