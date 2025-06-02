Evinde nasıl bir değişikliğe ihtiyaç var?

Birlikte keşfedelim!

1/8 Odanı boyamak istesen hangi rengi seçerdin? Yumuşak pastel tonları... Enerjik sarı, turuncu, yeşil! Klasik beyaz veya gri. Lacivert, siyah, koyu yeşil!

2/8 Eşyalarının sayısını düşün: Sence fazlalık var mı?

3/8 Bitkilerle aran nasıl? Onlarsız yaşayamam. Seviyorum ama bakımı zor geliyor. Bitki mi? Sadece yapay olanlar. Alıyorum ama hepsi ölüyor.

4/8 Evin en çok hangi saatinde huzurlu hissediyorsun? Sabah Öğle Akşam Gece

5/8 Temizlik konusunda hangisi seni daha iyi anlatır? Her gün düzenli temizlerim. Dağılırsa toplarım. Ertelemeyi severim. Temizlik mi o da ne?

6/8 Dekorasyon konusunda ilham aldığın bir tarz var mı? Boho veya İskandinav! Minimalist! Vintage. Tarzım yok, içgüdüsel ilerliyorum.

7/8 Evin senin ruhunu yansıtıyor mu?