Evinde nasıl bir değişikliğe ihtiyaç var?

Her sabah aynı duvarlara uyanmak, aynı koltuğa oturup aynı manzaraya bakmak bir yerden sonra insanda “Acaba evde bir şeyleri mi değiştirmeliyim?” hissini uyandırıyor. Kimi zaman bu his geçici oluyor, kimi zaman da içten içe büyüyüp yaşam enerjimizi bile etkileyebiliyor. İşte tam da bu noktada devreye giriyoruz!
Hadi gel, bakalım bu evin ruhu nasıl canlanır?
05.05.2025 00:36
+
Yorum Yap
+
Birlikte keşfedelim!
1/8
Odanı boyamak istesen hangi rengi seçerdin?
Yumuşak pastel tonları...
Enerjik sarı, turuncu, yeşil!
Klasik beyaz veya gri.
Lacivert, siyah, koyu yeşil!
2/8
Eşyalarının sayısını düşün: Sence fazlalık var mı?
3/8
Bitkilerle aran nasıl?
Onlarsız yaşayamam.
Seviyorum ama bakımı zor geliyor.
Bitki mi? Sadece yapay olanlar.
Alıyorum ama hepsi ölüyor.
4/8
Evin en çok hangi saatinde huzurlu hissediyorsun?
Sabah
Öğle
Akşam
Gece
5/8
Temizlik konusunda hangisi seni daha iyi anlatır?
Her gün düzenli temizlerim.
Dağılırsa toplarım.
Ertelemeyi severim.
Temizlik mi o da ne?
6/8
Dekorasyon konusunda ilham aldığın bir tarz var mı?
Boho veya İskandinav!
Minimalist!
Vintage.
Tarzım yok, içgüdüsel ilerliyorum.
7/8
Evin senin ruhunu yansıtıyor mu?
8/8
Bir odaya girdiğinde seni en çok ne rahatsız eder?
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.