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Evinde temizlik yaparken seni en çok zorlayan alan hangisi?

Temizlik yaparken o en çok zorlandığın alan hangisi? İşte bu sefer biz tahmin ediyoruz. Hazırsan başlayalım!

Evinde temizlik yaparken seni en çok zorlayan alan hangisi?

Temizlik yaparken o en çok zorlandığın, bir türlü gelmesin dediğin alan hangisi? İşte bu sefer onu tahmin ediyoruz.

Evinde temizlik yaparken seni en çok zorlayan alan hangisi?

1/8

Temizliğe başlarken seni bunlardan en çok hangisi üşendiriyor?

Temizliğe başlarken seni bunlardan en çok hangisi üşendiriyor?
Saç tellerini toplamak
Yağlanmış ve kurumuş kirleri kazımak
Mobilya altındaki kırıntılar
Kıyafetler ve çamaşırlar
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En nefret ettiğin temizlik kokusu hangisi?

En nefret ettiğin temizlik kokusu hangisi?
Yağ kokusu
Kötü parfüm
Havasız kalmış oda kokusu
Rutubet
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Bu işlerden hangisi gözünü çok korkutuyor?

Bu işlerden hangisi gözünü çok korkutuyor?
Fırın ve aspiratör filtresi temizlemek
Nevresim değiştirmek
Derz aralarını ovalamak
Koltuk arkalarını ve süpürgelikleri silmek
4/8

"Burayı es geçsem de olur" deyip kaçtığın köşe neresi peki?

"Burayı es geçsem de olur" deyip kaçtığın köşe neresi peki?
Buzdolabının arkası
Fayans dipleri
Yatak altı
Çekmece içleri
5/8

Seni en çok hangi temizlik malzemesi yoruyor?

Seni en çok hangi temizlik malzemesi yoruyor?
Süngerler
Toz bezleri
Ütü
Kireç sökücüler
6/8

Evinde en çabuk kirlendiğini düşündüğün yer neresi?

Mutfak
Banyo
Salon
Yatak odası
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Temizlik bittiğinde vücudunda en çok neresi ağrıyor?

Temizlik bittiğinde vücudunda en çok neresi ağrıyor?
Kol ve bileklerim
Belim
Sırtım
Bacaklarım
8/8

Aniden bir misafir gelecek... Peki en çok nereden paniklersin?

Aniden bir misafir gelecek... Peki en çok nereden paniklersin?
Tezgahta birikmiş bulaşıklardan
Sehpadaki tozlardan
Klozetten
Etrafa yayılmış kıyafetlerden

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