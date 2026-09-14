Temizlik yaparken o en çok zorlandığın, bir türlü gelmesin dediğin alan hangisi? İşte bu sefer onu tahmin ediyoruz.

Evinde temizlik yaparken seni en çok zorlayan alan hangisi? 1/8 Temizliğe başlarken seni bunlardan en çok hangisi üşendiriyor? Saç tellerini toplamak Yağlanmış ve kurumuş kirleri kazımak Mobilya altındaki kırıntılar Kıyafetler ve çamaşırlar 2/8 En nefret ettiğin temizlik kokusu hangisi? Yağ kokusu Kötü parfüm Havasız kalmış oda kokusu Rutubet 3/8 Bu işlerden hangisi gözünü çok korkutuyor? Fırın ve aspiratör filtresi temizlemek Nevresim değiştirmek Derz aralarını ovalamak Koltuk arkalarını ve süpürgelikleri silmek 4/8 "Burayı es geçsem de olur" deyip kaçtığın köşe neresi peki? Buzdolabının arkası Fayans dipleri Yatak altı Çekmece içleri 5/8 Seni en çok hangi temizlik malzemesi yoruyor? Süngerler Toz bezleri Ütü Kireç sökücüler 6/8 Evinde en çabuk kirlendiğini düşündüğün yer neresi? Mutfak Banyo Salon Yatak odası 7/8 Temizlik bittiğinde vücudunda en çok neresi ağrıyor? Kol ve bileklerim Belim Sırtım Bacaklarım 8/8 Aniden bir misafir gelecek... Peki en çok nereden paniklersin? Tezgahta birikmiş bulaşıklardan Sehpadaki tozlardan Klozetten Etrafa yayılmış kıyafetlerden