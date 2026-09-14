Temizlik yaparken o en çok zorlandığın, bir türlü gelmesin dediğin alan hangisi? İşte bu sefer onu tahmin ediyoruz.
Evinde temizlik yaparken seni en çok zorlayan alan hangisi?
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Temizliğe başlarken seni bunlardan en çok hangisi üşendiriyor?
Yağlanmış ve kurumuş kirleri kazımak
Mobilya altındaki kırıntılar
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En nefret ettiğin temizlik kokusu hangisi?
Havasız kalmış oda kokusu
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Bu işlerden hangisi gözünü çok korkutuyor?
Fırın ve aspiratör filtresi temizlemek
Koltuk arkalarını ve süpürgelikleri silmek
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"Burayı es geçsem de olur" deyip kaçtığın köşe neresi peki?
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Seni en çok hangi temizlik malzemesi yoruyor?
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Evinde en çabuk kirlendiğini düşündüğün yer neresi?
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Temizlik bittiğinde vücudunda en çok neresi ağrıyor?
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Aniden bir misafir gelecek... Peki en çok nereden paniklersin?
Tezgahta birikmiş bulaşıklardan
Etrafa yayılmış kıyafetlerden