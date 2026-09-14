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Bir güzellik işlemi daha alarm veriyor! Yüzde 96'sında görüldü

Güzellik ve bakım dünyasında giderek yaygınlaşan kirpik uzatma uygulamaları, estetik açıdan dikkat çekici bir görünüm sunarken göz sağlığı açısından bazı riskleri de beraberinde getirebilir. Uzmanlar, demodex adı verilen mikroskobik akarların çoğalmasını kolaylaştırabileceği konusunda uyardı. İşte detaylar…

Bir güzellik işlemi daha alarm veriyor! Yüzde 96'sında görüldü
Mynet

Demodex akarları, sağlıklı insanların cilt ve kirpik diplerinde doğal olarak bulunabilen mikroskobik canlılar arasında yer alıyor. Normal miktarlarda herhangi bir probleme yol açmayabilen bu akarlar, uygun koşullar oluştuğunda hızla çoğalabilir.

Kirpik uzatma sırasında kullanılan yapıştırıcıların çevredeki kalıntıları ve ölü deri hücrelerini tutması, akarlar için elverişli bir ortam oluşturabilir.

Akarların aşırı çoğalması ise göz çevresinde kaşıntı, kızarıklık, şişlik ve tahriş gibi şikayetlere neden olabilir. Bazı durumlarda görmede bulanıklık da ortaya çıkabilir.

Bir güzellik işlemi daha alarm veriyor! Yüzde 96 sında görüldü 1

ARAŞTIRMADA DİKKAT ÇEKEN SONUÇLAR

Ukrayna Ulusal Pirogov Anıt Tıp Üniversitesi'nden Dr. Tetiana Zhmud liderliğinde gerçekleştirilen araştırmada, 16-28 yaş arasındaki 345 kadının kirpik uzatma alışkanlıkları ve göz sağlığı incelendi.

Düzenli olarak kirpik uzatma yaptıran katılımcılardan alınan kirpik örnekleri mikroskop altında değerlendirildi.

İncelemelerde katılımcıların yüzde 96'sında Demodex akarlarına rastlandığı belirtildi.

Araştırmanın dikkat çeken bir diğer sonucu ise uygulamanın tekrarlanma sıklığıyla ilgili oldu. En az 10 kez kirpik uzatma işlemi yaptıran kadınların yüzde 85'inde göz kapağındaki yağ bezlerinde tıkanma görüldüğü ve buna bağlı olarak gözün doğal nem dengesinin bozulduğu ifade edildi.

YAPIŞTIRICILAR TEŞHİSİ ZORLAŞTIRABİLİR

Araştırmada, kirpik uzatma işlemlerinde kullanılan yapıştırıcıların yalnızca akarların çoğalmasına uygun bir ortam oluşturmakla kalmayabileceği, aynı zamanda göz çevresindeki belirtilerin değerlendirilmesini ve sorunun fark edilmesini de zorlaştırabileceği belirtildi.

Göz kapağındaki yağ bezlerinin tıkanması, gözyaşının göz yüzeyinde sağlıklı biçimde dağılmasını etkileyerek kuruluk ve tahriş gibi problemlerin ortaya çıkmasına zemin hazırlayabilir.

Bir güzellik işlemi daha alarm veriyor! Yüzde 96 sında görüldü 2

GÖZLERDEKİ BELİRTİLERİ HAFİFE ALMAYIN

Uzmanlar, kirpik uzatma yaptıran kişilerin göz çevresi temizliğine daha fazla dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.

Özellikle kirpik diplerinde biriken kalıntıların düzenli ve nazik biçimde temizlenmesi önerildi.

Dr. Zhmud, kirpik uzatma uygulaması yaptıran kişilerin göz kapaklarını günde iki kez özel temizleyiciler ve kirpik fırçasıyla nazikçe temizlemeleri gerektiğine dikkat çekti.

Kaşıntı, kızarıklık, şişlik, tahriş veya görmede bulanıklık gibi belirtilerin ortaya çıkması halinde ise kişilerin kendi kendine müdahale etmek yerine vakit kaybetmeden bir göz doktoruna başvurması önerildi.

Uzmanlara göre estetik amaçlı uygulamalarda yalnızca görünüm değil, göz kapağının doğal yapısı ve hijyeni de göz önünde bulundurulmalı.

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