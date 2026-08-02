Evindeki dağınıklıklığa göre kriz yönetiminde ne kadar iyi olduğunu tahmin ediyoruz!

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Salondaki orta sehpanın üzeri şu an ne durumda?
Sadece bir mum ve vazo var, tek bir toz tanesi bile bulamazsın.
Birkaç bardak altlığı, okuduğum kitap ve kumandalar var.
Haftalık dergiler, kahve fincanları, el kremi yani özetle ne ararsan var.
Sehpa olduğunu tahmin ettiğimiz bir tepecik var ama altında ne olduğunu biz de unuttuk.
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Koltuğun üzerinde en sık ne bulunur?
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Masanın üzerinde biriken eşyalarla ne yaparsın?
Gün içinde hemen kaldırırım.
Artık masa görünmüyor bile.
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Bunlardan hangisini toplamak sana zor geliyor?
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Mutfak tezgahındaki bulaşıklar en fazla ne kadar bekler?
Yemek pişerken bir yandan yıkarım, tezgahta asla bulaşık birikmez.
Yemekten sonra hemen makineye atılır, ertesi güne asla kalmaz.
Makine dolana kadar tezgahta küçük bir kule oluşmasına izin veririm.
Tek bir tabak kalmayana kadar beklerler.
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Holdeki ayakkabılıkta bir düzenin var mı?
Her ayakkabı kendi kutusunda ve üzerinde hangisi olduğu yazıyor.
Sık giyilenler dışarıda düzgünce duruyor, gerisi dolabın içinde.
Tüm ayakkabılar kapının önünde yığılmış halde duruyor.
Eve girenlerin düşmeden yürüyebilmesi için yetenekli olmaları gerekiyor.
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Evde bunlardan hangisi daha sık kaybolur?
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Son olarak banyondaki lavabo tezgahın genellikle nasıl görünüyor?
Açıkçası biraz dağınık görünüyor.