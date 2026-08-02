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Evindeki dağınıklıklığa göre kriz yönetiminde ne kadar iyi olduğunu tahmin ediyoruz!

Evin senin zihninin ve ruhunun aynası! Evindeki dağınıklığı anlat, sana kriz yönetiminde nasıl olduğunu söyleyelim.

Evindeki dağınıklıklığa göre kriz yönetiminde ne kadar iyi olduğunu tahmin ediyoruz!

Hazırsan başlıyoruz!👇

Evindeki dağınıklıklığa göre kriz yönetiminde ne kadar iyi olduğunu tahmin ediyoruz!

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Salondaki orta sehpanın üzeri şu an ne durumda?

Salondaki orta sehpanın üzeri şu an ne durumda?
Sadece bir mum ve vazo var, tek bir toz tanesi bile bulamazsın.
Birkaç bardak altlığı, okuduğum kitap ve kumandalar var.
Haftalık dergiler, kahve fincanları, el kremi yani özetle ne ararsan var.
Sehpa olduğunu tahmin ettiğimiz bir tepecik var ama altında ne olduğunu biz de unuttuk.
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Koltuğun üzerinde en sık ne bulunur?

Koltuğun üzerinde en sık ne bulunur?
Hiçbir şey.
Battaniye ve yastık.
Kıyafetler.
Çeşit çeşit eşya.
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Masanın üzerinde biriken eşyalarla ne yaparsın?

Masanın üzerinde biriken eşyalarla ne yaparsın?
Gün içinde hemen kaldırırım.
Akşam toplarım.
Birkaç gün bekleyebilir.
Artık masa görünmüyor bile.
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Bunlardan hangisini toplamak sana zor geliyor?

Gardırop
Kitaplık
Çekmece
Balkon
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Mutfak tezgahındaki bulaşıklar en fazla ne kadar bekler?

Mutfak tezgahındaki bulaşıklar en fazla ne kadar bekler?
Yemek pişerken bir yandan yıkarım, tezgahta asla bulaşık birikmez.
Yemekten sonra hemen makineye atılır, ertesi güne asla kalmaz.
Makine dolana kadar tezgahta küçük bir kule oluşmasına izin veririm.
Tek bir tabak kalmayana kadar beklerler.
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Holdeki ayakkabılıkta bir düzenin var mı?

Holdeki ayakkabılıkta bir düzenin var mı?
Her ayakkabı kendi kutusunda ve üzerinde hangisi olduğu yazıyor.
Sık giyilenler dışarıda düzgünce duruyor, gerisi dolabın içinde.
Tüm ayakkabılar kapının önünde yığılmış halde duruyor.
Eve girenlerin düşmeden yürüyebilmesi için yetenekli olmaları gerekiyor.
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Evde bunlardan hangisi daha sık kaybolur?

Anahtar
Kumanda
Kulaklık
Şarj aleti
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Son olarak banyondaki lavabo tezgahın genellikle nasıl görünüyor?

Son olarak banyondaki lavabo tezgahın genellikle nasıl görünüyor?
Tertemiz tabii ki!
Olabildiğince düzenli.
Açıkçası biraz dağınık görünüyor.
Aradığımı zor bulurum.
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Philips Yaşam Kategorisi Philips Temizlik Philips Ev Yaşam Philips Ev Aletleri
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