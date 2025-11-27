KADIN

Evine gelen misafirler en çok neyi beğeniyor?

Kimin evine gidersek gidelim muhakkak beğendiğimiz bir şeyler oluyor. Biblolardan tut da banyodaki havlulara kadar beğenebileceğimiz bir şeyler çıkıyor. Senin evine gelen misafirler en çok neyi beğeniyor?

Neyi beğendiklerini bir de bizden duy!

1/8

Bir telefon geldi ve misafirlerin geleceğini öğrendin...

Bir telefon geldi ve misafirlerin geleceğini öğrendin...
Çat kapı misafirlikleri sevmem ki... Meşgulüm derim.
Ay hemen telaş yaparım ne ikram ederim diye.
Gelsinler, başım gözüm üstüne.
Önce hemen evi temizlemem lazım. Sonrasına bakarız.
2/8

Temizlik demişken... Misafirler gelmeden evin neresini temizliyorsun en çok?

Temizlik demişken... Misafirler gelmeden evin neresini temizliyorsun en çok?
Bütün evi temizliyorum. Halıları silkeliyorum, öyle düşünün.
Yüzeysel bir temizlik yapıyorum.
Dağınıklığı toplarsam tamamdır diyorum.
Amaaan, benim evim hep temizdir zaten.
3/8

Evine gelen insanların evinden bir şeyler götürmek istediği oldu mu hiç?

Evet oldu birkaç kez.
Hiç olmadı.
Onlar istemeden ben veririm bir şeyler.
4/8

Bize evinde en sevdiğin köşeyi seçer misin?

5/8

Mynet ekibi olarak misafirliğe geldik ve merak ettik! Bize ne ikram edersin?

6/8

Evini nasıl aydınlatıyorsun?

Evini nasıl aydınlatıyorsun?
Beyaz ışık kullanıyorum.
Genellikle sarı ışıklı lambalarım var.
Tek lamba yetiyor. Bir de mum yakarım genelde.
Eve taşındığımdan beri ışıklarım aynı. Sarı ve beyaz ışık var.
7/8

Evinde sık sık kullandığın bir koku var mı?

Evinde sık sık kullandığın bir koku var mı?
Ay genelde çamaşır suyu falan kokar...
Vanilya, tarçın ve sandal ağacı favori kokularım.
Hep çiçek kokar.
Beyaz sabun. O kadar!
8/8

Evini toplamak kaç dakikanı alıyor?

Evini toplamak kaç dakikanı alıyor?
10 dakikamı almaz.
20 dakika falan.
En az yarım saat.
Bana 1 saat verin lütfen.
