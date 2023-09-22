Evine girince karşılaştığı manzaraya inanamadı! Salonunda kanepenin üzerine uzanan yabancıyı gördü... Savunması şaşkına çevirdi

Tayland'ta yaşayan 47 yaşındaki Romla Saiwaree isimli kadın evine girdiğinde çıplak haldeki kadının salondaki kanepenin üzerinde uzandığını gördü. Olaya yerine polisleri çağıran Saiwaree, evden çıkmadan önce kapıyı kilitlediğini ve tanımadığı kadının eve nasıl girdiğini bilmediğini söyledi. Gözaltına alınan kadın sadece televizyon izlemek için eve girdiğini söyleyerek kendisini savundu.

YEREL HALK MÜDAHALE ETTİ

Evinde daha önce görmediği bir kişinin olduğunu fark eden kadın polis olay yerine gelene kadar komşularından yardım istedi. İlk başta evden çıkmayı reddeden kadın yerel halkın baskısı ve polisin müdahalesiyle dışarı çıkartıldı.

Ev sahibi olay yerinde yapılan incelemelerde eşyalarının etrafa dağılmasına rağmen herhangi bir eksiklik olmadığını belirtti. Polisler durumun hırsızlık vakası olmadığını söylerken olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.