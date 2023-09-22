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    4. Herkes mesaisini bitirip gittikten sonra öyle bir şey yaptı ki! Güvenlik görevlisinin gizlice piyano çaldığı anlar sosyal medyada gündem yarattı

    Herkes mesaisini bitirip gittikten sonra öyle bir şey yaptı ki! Güvenlik görevlisinin gizlice piyano çaldığı anlar sosyal medyada gündem yarattı

    22.09.2023 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    TikTok'ta 'fadiksu8' kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kişi ofisinde fazla mesaiyeye kaldıktan sonra keşfettiği ilginç bir anı sosyal medyadan paylaştı. Ofis çalışanlarının gitmesinden sonra güvenlik görevlisinin gizlice piyano çaldığı anlara denk gelen kız hem şaşırdı hem de o anları kaydederek sosyal medyadan paylaşınca viral oldu.

    Geçtiğimiz aylarda siparişini teslim ettikten sonra genç kuryenin piyano çaldığı anlar gündem yaratmıştı. Kuryenin piyano performası tam not alırken benzer bir görüntü yine sosyal medyada popüler oldu. TikTok'ta 'fadiksu8' kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kişi fazla mesaiye kaldığı sırada iş yerinde güvenlik görevlisi olarak çalışan adamın gizlice piyano çaldığı anları kaydederek paylaştı.

    KENDİ KENDİNE ÖĞRENMİŞ

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    Güvenlik görevlisinin piyano çaldığı anları büyük bir şaşkınlıkla paylaşan genç kadın gönderisine, "Salih Abi kendi kendine piyano çalmayı öğrenmiş. Herkesin gitmesini bekleyip gizlice piyano çalıyor" notunu ekledi.

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    Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Azminle gurur duyuyorum" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten inanılmaz bir yetenek" yorumunu ekledi.

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