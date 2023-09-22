Herkes mesaisini bitirip gittikten sonra öyle bir şey yaptı ki! Güvenlik görevlisinin gizlice piyano çaldığı anlar sosyal medyada gündem yarattı

Geçtiğimiz aylarda siparişini teslim ettikten sonra genç kuryenin piyano çaldığı anlar gündem yaratmıştı. Kuryenin piyano performası tam not alırken benzer bir görüntü yine sosyal medyada popüler oldu. TikTok'ta 'fadiksu8' kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kişi fazla mesaiye kaldığı sırada iş yerinde güvenlik görevlisi olarak çalışan adamın gizlice piyano çaldığı anları kaydederek paylaştı.

KENDİ KENDİNE ÖĞRENMİŞ

Güvenlik görevlisinin piyano çaldığı anları büyük bir şaşkınlıkla paylaşan genç kadın gönderisine, "Salih Abi kendi kendine piyano çalmayı öğrenmiş. Herkesin gitmesini bekleyip gizlice piyano çalıyor" notunu ekledi.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Azminle gurur duyuyorum" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten inanılmaz bir yetenek" yorumunu ekledi.

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