KADIN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Yaşam

Evine huzuru getirecek şey bu testin sonunda!

Evde huzur bulmak bazıları için sessizlik, bazıları için bol kahkaha, bazıları için de mis gibi kahve kokusudur. Peki senin evini huzura boğacak şey ne? Haydi, testimizi çöz ve öğren! 👇

Evine huzuru getirecek şey bu testin sonunda!

Evine huzuru getirecek şey bu testin sonunda!

1/8

Eve geldiğinde ilk iş ne yaparsın?

Eve geldiğinde ilk iş ne yaparsın?
Hemen rahat bir şeyler giyip kanepeye yayılırım.
Mutfağa girip yiyecek bir şeyler hazırlarım.
Kendimi hemen duşa atarım!
2/8

Hangi sesi duyduğunda huzur buluyorsun?

Hangi sesi duyduğunda huzur buluyorsun?
Yağmurun cama vuran sesi.
Sevdiğim bir şarkının başlangıcı.
Sabah gelen kuş cıvıltıları.
3/8

Evde en rahat ettiğin köşe neresi?

Evde en rahat ettiğin köşe neresi?
Yumuşacık koltuğumun olduğu salon.
Dinlenme alanım olan yatak odam.
Uzun uzun duş aldığım banyom.
4/8

Peki senin favori ev modun hangisi?

Peki senin favori ev modun hangisi?
Sakin bir loş ışıkta kitap okumak.
Bir film açıp koltuğa uzanmak.
Yeni bir tarif denemek için mutfağa girmek.
5/8

Bir evde olmazsa olmaz dediğin şey nedir?

Bir evde olmazsa olmaz dediğin şey nedir?
Mumlar ve ışıklar.
Bitkiler veya dekoratif objeler.
Dev ekran bir televizyon!
6/8

Senin zevkine uygun dekorasyon hangisi?

7/8

Kendini en huzurlu hissettiğin zaman hangisi?

Kendini en huzurlu hissettiğin zaman hangisi?
Balkonda, bitkilerimin arasında kitabımı okurken.
İşten yorgun gelip, koltuğa yayıldığım o an...
Uzun, köpüklü bir banyo yaparken!
8/8

Söyle bakalım, hangi tarz bahçe sana huzur veriyor?

Anahtar Kelimeler:
Philips Yaşam Kategorisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.