Evine huzuru getirecek şey bu testin sonunda!

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Eve geldiğinde ilk iş ne yaparsın?
Hemen rahat bir şeyler giyip kanepeye yayılırım.
Mutfağa girip yiyecek bir şeyler hazırlarım.
Kendimi hemen duşa atarım!
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Hangi sesi duyduğunda huzur buluyorsun?
Yağmurun cama vuran sesi.
Sevdiğim bir şarkının başlangıcı.
Sabah gelen kuş cıvıltıları.
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Evde en rahat ettiğin köşe neresi?
Yumuşacık koltuğumun olduğu salon.
Dinlenme alanım olan yatak odam.
Uzun uzun duş aldığım banyom.
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Peki senin favori ev modun hangisi?
Sakin bir loş ışıkta kitap okumak.
Bir film açıp koltuğa uzanmak.
Yeni bir tarif denemek için mutfağa girmek.
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Bir evde olmazsa olmaz dediğin şey nedir?
Bitkiler veya dekoratif objeler.
Dev ekran bir televizyon!
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Kendini en huzurlu hissettiğin zaman hangisi?
Balkonda, bitkilerimin arasında kitabımı okurken.
İşten yorgun gelip, koltuğa yayıldığım o an...
Uzun, köpüklü bir banyo yaparken!