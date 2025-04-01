Evine huzuru getirecek şey bu testin sonunda!

Mutfağa girip yiyecek bir şeyler hazırlarım.

Hemen rahat bir şeyler giyip kanepeye yayılırım.

1/8 Eve geldiğinde ilk iş ne yaparsın?

Sevdiğim bir şarkının başlangıcı.

2/8 Hangi sesi duyduğunda huzur buluyorsun?

Dinlenme alanım olan yatak odam.

Yumuşacık koltuğumun olduğu salon.

3/8 Evde en rahat ettiğin köşe neresi?

Yeni bir tarif denemek için mutfağa girmek.

Bir film açıp koltuğa uzanmak.

Sakin bir loş ışıkta kitap okumak.

4/8 Peki senin favori ev modun hangisi?

5/8 Bir evde olmazsa olmaz dediğin şey nedir?