Evini ani misafir baskınlarına hazır hale getirmek için yapman gerekenler burada!

1. Dağınık bir ev her zaman kirli görünür.

2. Dağınıklığı toplayabileceğiniz kutular olsun.

Dağınık ve toplanmamış bir ev ne yaparsanız yapın her zaman pis görünür. Bu yüzden evinizi dağınık bırakmamaya ve her şeyi yerli yerine koymaya özen gösterin. Derli toplu bir ev misafirlerde ilk izlenim için olumlu bir etki bırakır.

Dağınıklığı hızlı bir şekilde toparlayabilmek için elinizin altında sepetler bulundurun. Bu kullanışlı sepetlerin içine salonda dağınık duran ne var ne yoksa içine atın. Misafirler gittikten sonra yerine yerleştirebilirsiniz.

3. Temizlik malzemeleri kolay ulaşılabilir bir yerde olsun.

Temizlik malzemelerini kolay erişebileceğiniz bir yere koyun ki ani misafir baskınlarına karşı hemen erişebilirsiniz. Mutfak ve banyoda temizlik spreyleri, temiz bir şekilde katlanmış mikrofiber bezler her zaman hazır olsun.

4. Tek kullanımlık ıslak mendilleri evinizde bulundurun.

Kocaman ve çamaşır sulu ıslak mendiller tek kullanımlık olduğu için hızlıca evinizin kirli yerlerini silebilirsiniz. Hızlı olmanız gerektiği için mikrofiber bezleri yıkayıp tekrar kullanmak zaman kaybı olabilir. Bu yüzden bu temizlik mendillerini misafir gelmese bile sık sık kullanın ki, eviniz her daim temiz olsun.

5. Banyonuzu asla kirli bırakmamalısınız!

İnsan banyo temizliğini daha sık bir şekilde yapmanın önemini ani misafir baskınlarında çok daha iyi anlıyor... Klozeti ve banyonu haftada birkaç kez mutlaka çamaşır suyu ile yıka. Bu sadece misafirler için değil, kendi sağlığın için de yapman gereken önemli bir adım.

6.Çöpleri hiçbir zaman biriktirmeyin.

Çöplerin birikmesi hijyenik açıdan da pek hoş bir durum değildir. Gün içinde biriktirdiğiniz çöpleri akşam mutlaka boşaltın. Biriken çöpler çok kötü koku yayar. Bu da eve gelen birinin hızla kaçmasına neden olur.

7. Her gün ev süpürülmelidir.

Evinizi hiç aksatmadan her gün süpürürseniz kıl, tüy ve tozdan hiçbir zaman rahatsız olmazsınız. Bir günde ev kirlenir mi diye isyan etmeyin, denemenizi de tavsiye etmeyiz... Evi süpürmeden önce dağınıklığı toparlamayı unutmayın.

8. Mutfağınızda bulaşık bırakmayın.

Misafirleriniz geldiğinde mutlaka göreceği yerlerden biri de mutfaktır. Mutfağınızdaki bulaşıkları hiçbir zaman biriktirmeyin, yapışan kirler size sonrasında çok daha fazla zorluk çıkartır. Bir de bunu misafirler gelmeye yakın yaptığınızda cinnet geçirebilirsiniz...

9. Evin girişindeki gereksiz aksesuarları kaldırın.

Evin en hor ve dağınık kullanılan kısımlarından biri de giriş kısmıdır. Ayakkabılar dağınık, ceketler yığılmış, rastgele eşyalar atılmış bir şekilde misafirlerinizi karşılamak istemiyorsanız her şeyi yerli yerine koyun!

10. Ayna ve camlarınızı da düzenli olarak temizleyin.

Evinizdeki aynaları ve camları da düzenli olarak temizlemelisiniz ki ani misafir baskınlarında bununla uğraşmak zorunda kalmazsınız. İyi bir cam beziniz varsa tek seferde tüm camları pırıl pırıl yaparsanız ve cam silmek bir kabus olmaktan çıkar!