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Evini kenevir bahçesine çevirdi! Gözaltına alındı

22.12.2022 22:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, evinde Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Evini kenevir bahçesine çevirdi! Gözaltına alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yapılan operasyonda 101 kök kenevir ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, bir şahsın ikametinde kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisini aldı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonda O.K.K isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

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Şahsın adresine yapılan aramada esrar ve kenevir yetiştirmek için kullanılan düzenekler ve materyaller ile 101 kök hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

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