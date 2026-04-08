Evini sattı, 34 ton tuz aldı! Herkes deli dedi, şimdi servet kazanıyor

Güney Afrikalı girişimci Samantha Skyring, tüm mal varlığını riske atarak evini sattı ve elde ettiği gelirle 34 ton işlenmemiş çöl tuzu stokladı. Bu adım, kısa süre içinde küresel bir markaya dönüşen girişimin temelini oluşturdu.

Sedef Karatay Bingül

Skyring’in kariyer yolu klasik bir çizgi izlemiyor. Henüz 13 yaşındayken ailesinin yaşadığı mali kriz sonrası çalışmaya başladı. 19 yaşında babasının şirketinde 35 kişilik ekibi yönetti.

Genç yaşta evlenip Malavi Gölü’nde bir kano işletmesi kurdu, ancak bu girişim başarısız oldu. Ardından etkinlik organizasyonları, sivil toplum projeleri ve çeşitli girişimlerle kariyerini sürdürdü.

Kendi ifadesiyle, iş planlarından çok 'denemeler' yaptı: "Bir fikrim olduğunda uzun planlar yapmam. Bazen bu, hayalinizi daha başlamadan öldürmek gibi olur."

280 MİLYON YILLIK TUZ KAYNAĞI

2007 yılında karşılaştığı bir bilgi, hayatının yönünü değiştirdi: Kalahari Çölü’nün altında yer alan, yaklaşık 280 milyon yıllık dev bir tuz rezervi.

Yer altı nehirleriyle beslenen bu kaynakta oluşan tuz, doğal koşullarda kristalleşiyor. Skyring, bu keşfin ardından evini sattı, küçük çocuğuyla birlikte yeni bir başlangıç yaptı ve tonlarca doğal tuz satın alarak işe koyuldu.

KÜÇÜK BİR MASADAN 20 ÜLKEYE

İlk ürünlerini evinin bahçesindeki küçük bir masada paketleyen Skyring, kısa sürede markasını büyüttü. Bugün şirketin ürünleri 20’den fazla ülkede satışa sunulurken, binlerce restoranın masasında yer alıyor.

Markanın adı ise yıllar önce çölde karşılaştığı bir hayvandan geliyor. Bu hayvan, hem bölgeyi hem de ürünün kökenini simgeliyor.

"SOFRA TUZU ASLINDA TUZ DEĞİL" İDDİASI

Skyring’in en dikkat çekici çıkışlarından biri ise geleneksel sofra tuzlarına yönelik eleştirileri. Ona göre birçok endüstriyel tuz:

İşlenmiş ve minerallerinden arındırılmış durumda
Akışkanlığı artırmak için kimyasallar içeriyor
Doğal yapısını kaybediyor

Ayrıca plastik öğütücülerde kullanılan parçaların zamanla aşınarak gıdaya karıştığını savunuyor. Bu nedenle seramik öğütücüler geliştirdiklerini belirtti.

KADIN AĞIRLIKLI EKİP VE ORTAKLIK MODELİ

Şirketin çalışanlarının büyük çoğunluğunu kadınlar oluşturuyor. Skyring, çalışanlarının gelişimine yatırım yaptıklarını ve şirketin başarısını ekip ile paylaşmayı hedeflediklerini ifade ediyor.

Yeni ortaklık yapısında çalışanlara hisse verilmesini de içeren bir model benimsediklerini belirtti.

ZORLUKLARLA GELEN BÜYÜME

Girişim yolculuğu boyunca birçok ortaklık ve yönetim sorunu yaşayan Skyring, şirketin büyümesiyle birlikte kendi rolünü yeniden değerlendirdiğini söyledi.

Bu süreçte aldığı mentorluk desteği ve kurduğu yeni iş birlikleriyle şirketini yeniden yapılandırdı.

KİŞİSEL GELİŞİMLE İÇ İÇE BİR İŞ HİKAYESİ

Skyring’e göre bu girişim yalnızca ticari bir başarı değil, aynı zamanda kişisel bir dönüşüm süreci: "Bu yolculuk, işten çok kendimi geliştirdiğim bir alan oldu."

