Bir türlü çamaşır makinesine sığmayan yorganları yıkamanın en pratik yolu

Yatak uzmanı Sarah Jubb’a göre İskandinav ülkelerinde yaygın olarak kullanılan 'açık havada havalandırma' yöntemi, yorganları temizlemenin en kolay yollarından biri.

Soğuk ve kuru hava, yorganın içinde biriken nemi uzaklaştırarak bakteri oluşumunu engelliyor. Aynı zamanda güneş ışığı da doğal bir antibakteriyel etki sağlayarak kötü kokuların ve lekelerin azalmasına yardımcı oluyor.

NEM VE KOKU OLUŞUMUNA KARŞI ETKİLİ

Kışın kapalı alanlarda artan merkezi ısıtma, uyku sırasında terlemeye neden olabiliyor. Bu durum yorgan içinde nem birikmesine yol açarak kötü kokulara, toz akarlarına ve hatta küf oluşumuna zemin hazırlıyor.

Yorganı birkaç saat dışarıda havalandırmak ise:

Nem oluşumunu azaltıyor

Kötü kokuları gideriyor

Bakteri gelişimini yavaşlatıyor

Yorganın dolgusunu kabartarak daha konforlu hale getiriyor.

DOĞRU HAVALANDIRMA NASIL YAPILIR?

Uzmanlara göre en iyi sonucu almak için şu adımları uygulamak gerekiyor:

Yorganın kılıfını çıkarın

İyice silkerek içindeki tozları gevşetin

Açık, kuru ve güneşli bir günde dışarı asın

Yağışlı, sisli veya donlu havalarda dışarı koymayın

Yaklaşık 5 saat havalandırın

Gece boyunca dışarıda bırakmayın (donabilir)

En ideal zaman dilimi ise geç sabah saatlerinden öğleden sonraya kadar olan süre. Günün en sıcak anlarında yapılan havalandırma daha etkili oluyor.

YIKAMADAN TERTEMİZ HİS

Havalandırma işlemi tamamlandıktan sonra yorganın tamamen kuru olduğundan emin olun ve tekrar yatağınıza serin.

Bu basit yöntem sayesinde yorganınız:

Daha ferah kokar

Daha kabarık olur

Kış boyunca daha sıcak tutar

Kısacası, makineye atmadan da yorganınızı temiz ve konforlu tutmak mümkün. Özellikle kış aylarında bu pratik yöntem hem zaman kazandırıyor hem de yorganın ömrünü uzatıyor.