Mutfak havlularını fırın kapağına asmadan önce bir kez daha düşünün!

Mutfakta pratiklik sağlamak için sıkça tercih edilen alışkanlıklardan biri, bulaşık havlularını fırın kapağına asmaktır. Uzmanlara göre bu basit görünen yöntem, hem hijyen hem de güvenlik açısından ciddi riskler barındırıyor.

Fırın kapağına asılan havlular, yüksek ısıya ve pişirme sırasında sıçrayan yağlara maruz kalabiliyor. Bu durum, özellikle fırın çalışırken havlunun kuruyup ısınmasıyla birlikte tutuşma riskini artırıyor. Yağ kalıntılarıyla birleşen sıcaklık, mutfakta istenmeyen yangınlara yol açabilir.

BAKTERİ VE MİKROP YAYILIMINA NEDEN OLABİLİR

Bulaşık havluları gün içinde sıkça kullanıldığı için nemli kalır ve bakteri oluşumuna elverişli hale gelir.

Fırın kapağına asıldığında ise, fırın her açıldığında yere temas edebilir, zemindeki mikropları taşıyabilir ve nem ve sıcaklık birleşimiyle bakteri üremesi hızlanabilir.

Bu durum, özellikle temiz bulaşıkları kurularken hijyen riskini artırır.

DOĞRU SAKLAMA VE TEMİZLİK NASIL OLMALI?

Uzmanlar, mutfak havlularının daha güvenli kullanımı için şu önerilerde bulunuyor:

Havluları birkaç günde bir yıkayıp değiştirin

Diğer çamaşırlardan ayrı, sıcak su ve deterjanla yıkayın

Gerekirse çamaşır suyu kullanarak bakterileri azaltın

Yağ kalıntıları için önceden karbonat ve sirke ile bekletin

Kullanım sonrası katlamak yerine asarak kurutun

DAHA GÜVENLİ ALTERNATİFLER VAR

Fırın kapağı yerine havluları asmak için, duvara monte kancalar, dolap içi askılar, havlu halkaları gibi çözümler tercih edilebilir. Bu yöntemler hem havluların daha hızlı kurumasını sağlar hem de mutfakta hijyen standartlarını korumaya yardımcı olur.

Fırın kapağına asılan mutfak havluları, farkında olunmadan hem yangın tehlikesi hem de hijyen sorunu yaratabilir. Daha güvenli saklama yöntemleri tercih edilerek bu risklerin önüne geçmek mümkün.

